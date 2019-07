Wismar

Das Köppernitztal ist vielleicht Wismars schönster grüner Fleck – eine grüne Lunge mitten in der Stadt. Doch seit einigen Monaten sammelt sich dort immer wieder viel Müll an, wo er nicht hingehört. Zwischen Bäumen und Büschen liegen große Verpackungsfolien von Baustoffen, Plastiktüten, Styroporstücke und Scherben. Vor allem die Anwohner des neuen Wohngebietes an der Lübschen Burg ärgern sich darüber.

„Ich gehe dort immer mit meinem Hund spazieren und kann die weißen Folien zwischen den Bäumen erkennen. Die gehören da nicht hin“, ärgert sich eine Anwohnerin gegenüber der OZ. Unterstellen wolle sie niemandem etwas, es liege jedoch nahe, dass der Müll von den Baustellen des neuen Wohngebietes stammen könnte.

Auf OZ-Anfrage bestätigt die Stadt diesen Verdacht. „Es ist richtig, dass das Baustellenverpackungsmüll ist“, sagt Nicole Buchmann, Mitarbeiterin in der Pressestelle der Hansestadt Wismar. Schon vor Ostern habe der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt (EVB) dort mehrere Kilo Müll aus den Grünanlagen gesammelt.

Um dies in Zukunft zu vermeiden, stimme sich die Stadt derzeit ab. Sie will Bauherren und Baufirmen unter anderen auch direkt auf das Problem ansprechen. Zudem könnten sich Bürger auch direkt an die Stadtverwaltung wenden, wenn ihnen in Grünanlagen oder an anderen Orten herumliegender Müll auffällt. Hinweise können unter der Telefonnummer 03841/7490 oder in der Smartphone-App „Störung Wismar“ angegeben werden.

In der Smartphone-App "Störung Wismar" können Bürger unter anderem illegal entsorgten Müll melden, aber auch Straßenschäden oder defekte Schilder. Quelle: Michaela Krohn

Die Stadt weist auf ihrer Internetseite zudem darauf hin, dass die illegale Müllentsorgung einen Verstoß gegen das Abfallrecht darstellt und mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Dort heißt es unter anderem: „Dieser Müll kann durch seine Art beziehungsweise Zusammensetzung zu einer Gefährdung von Boden, Grundwasser, Gewässern oder sogar der Luft führen. Wilder Müll beeinträchtigt zudem auch stark das Landschaftsbild und kann häufig zu Geruchsbelästigungen führen.“ Außerdem entstehe ein ökologischer und ökonomischer Schaden, der am Ende von allen Bürgern über Steuern und Gebühren beglichen werden muss.

Insgesamt kümmern sich die Mitarbeiter des EVB um derzeit elf Parks, Kleingrünanlagen und rund 17 000 Bäume auf einer Fläche von etwa 162 Hektar. Auch im Köppernitztal ist regelmäßig ein EVB-Team unterwegs.

Der Müll, der dort herumliegt, ist allerdings nicht einfach am Wegesrand aufzusammeln. Folien haben sich dort an manchen Stellen hartnäckig um Büsche und Bäume gewickelt. Um dort heranzukommen, muss man schon einiges Gestrüpp überwinden.

Dass die illegale Müllentsorgung in der Stadt zugenommen hat, berichtete die OZ bereits im vergangenen Jahr. Ein Problem, das anscheinend anhält. Dabei ist der EVB täglich in der Innenstadt und regelmäßig in den Grünanlagen unterwegs, in denen auch Abfallbehälter aufgestellt sind.

Illegaler Müll in Wismar? Die Mitarbeiter des EVB in Wismar kümmern sich um 11 Parks, Kleingrünanlagen und rund 17 000 Bäume. Wer Hinweise bezüglich illegaler Müllentsorgung oder übervoller Abfallbehälter hat, kann sich an die Stadt wenden – unter der Telefonnummer 03841/7490 oder in der Smartphone-App „Störung Wismar“. Das illegale oder „wilde“ Entsorgen von Abfall ist nicht gestattet und kann mit Bußgeldern geahndet werden.

Weil vielen Wismarern daran gelegen ist, ihre Stadt selbst sauber zu halten, schließen sie sich immer öfter zu Initiativen zusammen, die Abfall von den Straßen, in Parks und an Stränden sammeln. So hatte sich zum Beispiel erst im Frühjahr eine Umweltgruppe am Gerhart-Hauptmann-Gymnasium gegründet. Die Schüler wollen regelmäßig Müll in ihrer Stadt sammeln – auch zusammen mit Schülern anderer Schulen und viele Interessierte für ihre Aktionen begeistern.

