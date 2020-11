Grevesmühlen

Seit Tagen vermeldet das Gesundheitsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg steigende Covid-19-Infektionen in der Region. Unter anderem sind in Grevesmühlen fast alle Schulen betroffen. Die große Mehrheit der Schüler befindet sich in Quarantäne. Ein Beispiel in der Fritz-Reuter-Grundschule zeigt, wie schnell die Infektion sich ausbreiten kann. In einer dritten Klasse sind zu einem positiven Fall inzwischen vier weitere hinzugekommen.

Getestet werden aber nur Kinder, die Symptome zeigen. „Wie kann das sein“, fragt eine Mutter am OZ-Telefon. „Denn zu Hause haben diese Kinder Kontakt zu den Geschwistern und zu den Eltern. So verbreitet sich das Virus doch noch viel schneller.“ Nachfragen ihrerseits beim Gesundheitsamt hätten ergeben, dass Testungen nach wie vor nur dann erfolgen, wenn der Hausarzt oder das Gesundheitsamt diese anordnen. Also erst dann, wenn Symptome vorliegen und sich das Virus weiter ausgebreitet habe.

Diese Schulen und Kitas sind betroffen Die Schüler und Lehrer der Grundschule „ Fritz Reuter“ in Grevesmühlen sind seit dem 13. November in Quarantäne. Zum Unterricht dürfen sie wieder am 25. November. Von der Quarantäne betroffen sind auch einige Schüler der Grundschule „Am Ploggensee“, die den Hort Am Lustgarten (Haus 1) besuchen. Die Siebt- und Achtklässler der Regionalen Schule „Am Wasserturm“ in Grevesmühlen sind seit dem 10. November in Quarantäne. Sie gilt bis einschließlich des 20. November, so dass sie am Montag, 23. November, wieder zum Unterricht können. Am Gymnasium Am Tannenberg in Grevesmühlen sind nur noch die Zwölftklässler in der Schule. Die Zehntklässler sind seit dem 11. November (bis einschließlich 24. November), die Siebtklässler seit dem 12. November (bis einschließlich 25. November) und die Acht-, Neunt- und Elftklässler seit dem 13. November in Quarantäne. Für die neunten und elften Klassen gilt sie bis zum 26. November, für die achten Klassen bis zum 27. November. In der Kita „Landmäuse“ in Upahl hatte das Gesundheitsamt am vergangenen Montag nach der Infektion einer Erzieherin zunächst eine Quarantäne für alle Betreuungskräfte der Kita ausgesprochen, nicht aber für die Kinder. Nach einem positiven Test bei zwei weiteren Erzieherinnen musste dann doch eine Verfügung für alle Kinder der Kita ergehen. Sie gilt bis zum 27. November. In der Evangelischen Integrativen Kita „Am Ploggenseering“ in Grevesmühlen ist in dieser Woche eine Erzieherin im Krippenbereich positiv getestet worden. 17 Kinder sowie sieben Beschäftigte müssen bis einschließlich des 26. November in Quarantäne. Seit Donnerstag sind die Schüler der Klasse 10 D und der Jahrgangsstufe 11 und 12 des Ernst-Barlach-Gymnasiums in Schönberg in Quarantäne. Die gilt bis einschließlich des 1. Dezember.

Warum wird nicht in allen Fällen getestet?

Laut Gesundheitsamt seien dafür unter anderem Kapazitätsgründe entscheidend. „Bei der derzeitigen Anzahl an Quarantäne-Anordnungen an Schulen und anderen Einrichtungen sind zeitnahe Reihenabstriche personell weder von den Gesundheitsämtern vor Ort noch von den Abstrichteams des Landes zu leisten“, heißt es dazu von der Behörde. Auch die Labore, Nordwestmecklenburgs Abstriche werden in Rostock untersucht und ausgewertet, können das nicht leisten. Landes- und bundesweit werde seit dem Anstieg der Zahlen deswegen außer in Sonderfällen von Reihenabstrichen überwiegend abgesehen und nur verdachtsabhängig bei Symptomen getestet.

Wie sollen sich Personen verhalten, deren Familienmitglieder in Quarantäne sind?

Denn ein Problem ist, dass sich immer wieder Familienmitglieder infizieren, weil beispielsweise ein

Robert Stach ist Leiter des Gesundheitsamtes. Quelle: Privat

Kind unter Quarantäne steht, der übrige Haushalt sich jedoch weiter in der Öffentlichkeit bewegen kann. Robert Stach, Leiter des Gesundheitsamtes dazu: „Grundsätzlich sollten Personen, die als Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne sind, sich während dieser Zeit auch ohne Testung genau so verhalten als wären sie positiv: Die Quarantäne-Vorschriften und Hygieneregeln streng einhalten und sich im Haushalt möglichst stark von anderen absondern. Das gilt während einer bestehenden Quarantäne auch dann, wenn ein Test gemacht wurde und dieser negativ war.“ Ein Abstrichtest sei immer nur eine Momentaufnahme und garantiert nicht, dass man nicht wenig später doch noch infektiös werde.

Warum müssen Eltern und Geschwister nicht in Quarantäne ?

Das begründet das Gesundheitsamt mit den Richtlinien des RKI und des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus). „Die Eltern sind im Regelfall nur Kontaktpersonen zu einer Kontaktperson – also Kategorie 2. Erklärend kann man aber sagen: Es handelt sich bei diesen Maßnahmen natürlich auch um eine Abwägung: Würde man bei jeder Kontaktperson der Kategorie 1 gleich den ganzen Haushalt unter Quarantäne stellen, wären bei einem Fall wie einer Klassenstufe mit 100 Schülern gleich mehrere Hundert Menschen in Quarantäne. Das würden auch Gerichte bei einer Überprüfung sehr sicher als unverhältnismäßig aufheben.“

Wie hoch ist die Auslastung der Testzentren in Grevesmühlen und Wismar ?

Nach der aktuellen Statistik des Gesundheitsamtes arbeiten die Testzentren sowohl in Wismar am Sana-Hanseklinikum als auch in Grevesmühlen, wo der DRK-Kreisverband das Zentrum am Ploggensee betreibt, nicht vollständig ausgelastet. In Grevesmühlen haben sich in den vergangenen Tagen täglich zwischen 23 und 45 Personen testen lassen, in den vergangenen Tagen ist diese Zahl allerdings angestiegen. In Wismar waren es zwischen 72 und 135 Personen, bei denen Abstriche genommen wurden.

Warum steigen die Zahlen in Nordwestmecklenburg so drastisch an?

Dazu teilt das Gesundheitsamt mit: „Das ist so zu erklären, dass das Covid-19-Virus sich weiter in der Bevölkerung ausbreitet. Für genauere Theorien ist das Gesundheitsamt aber der falsche Ansprechpartner, die Behörde muss sich um die praktische Arbeit der Kontaktnachverfolgung kümmern. Aus unserer Beobachtung findet derzeit geschätzt die Hälfte der Ansteckungen als Sekundärinfektionen in Haushalten statt, die schon wegen einer Infektion unter Quarantäne stehen. Weitere treibende Motoren sind derzeit einzelne „Hotspots“ an Einrichtungen, die zum einer (meist einstelligen) Häufung von Fällen geführt haben.

Von Michael Prochnow