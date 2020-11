Wismar

Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat die Wismarer Thomas-Agerholm-Stiftung Geld für den guten Zweck ausgeschüttet. Thomas Agerholm hat das Unternehmen „HW Leasing“ mit Sitz in Wismar gegründet und zum Erfolg geführt.

Gerade wurde das Unternehmen vom Magazin „ Focus Money“ als „Preissieger 2019“ sowie als Testsieger als beste Leasinggesellschaft 2020 ausgezeichnet. Insgesamt 11 800 Euro gingen an neun Wismarer Vereine. Genauso wurden Vereine in Glückstadt, dem Geburtsort des Unternehmers und Stiftungsgründers Thomas Agerholm, unterstützt. Eine feierliche Übergabe gab es nun natürlich nicht.

E-Bikes, Spielgeräte und Roboterfarm

Die Verkehrswacht Wismar und Umgebung e.V. kann sich über 1200 Euro für die Anschaffung von zwei E-Bikes freuen. 1000 Euro gehen an den „Verein zur Förderung der Waldorf-Pädagogik Wismar e.V.“, damit will der Verein Spielgeräte anschaffen.

Der Verein Mecklenburg-Vorpommern Film e.V. möchte einen „Raspberry Pi-Farmbot“ anschaffen. Das ist eine Minifarm, die per Roboter angebaut und gepflegt wird und durch ein entsprechendes Web-Interface steuerbar ist. Das Projekt unterstützt die Stiftung mit 1200 Euro.

Sportvereine und Weihnachtswünsche

1400 Euro gehen an den Wismarer Polizei-Sport-Verein für die Anschaffung diverser Trainingsgeräte, auch der SV Roggendorf e.V. kann sich über 1000 Euro für den Kauf von Sportkleidung und -ausstattung freuen. Der Schulverein der Ostsee-Schule Wismar wird mit 1000 Euro für ein medienpädagogisches Filmprojekt unterstützt.

Die größte Finanzspritze geht an den Wismarer Verein „Licht am Horizont“: 2000 Euro helfen beim Projekt „Wunschsterne“. Normalerweise schreiben die vom Verein betreuten Kinder aus wirtschaftlich schwachen Familien ihre Weihnachtswünsche auf einen Stern.

Weihnachten für alle

Die so gesammelten Sterne hängen an besonderen Weihnachtsbäumen in den regionalen Geschäften, aber nicht so viele wie sonst, weil einige der Unternehmen, die sonst mitgemacht haben, nicht geöffnet haben. Da hilft das Geld der Stiftung. „Wir können als Verein die Geschenke kaufen“, dankt Vereinsvorsitzender Norbert Gelhart.

Zwei Förderungen wurden nur unter dem Vorbehalt der Realisierung der jeweiligen Projekte zugesprochen. 1500 Euro sind so für die „Kirchenmusik in Wismar“ angedacht mit dem Projekt „Wismarer Weihnacht“.

Theatersommer

Am 20. und 21. Dezember sind jeweils um 16 und um 19 Uhr Konzerte in St. Georgen geplant, mit viel Abstand und trotzdem heimeliger Atmosphäre. Vorausgesetzt, dass die Konzerte stattfinden dürfen. Das Wismarer Theater hat gerade alle Veranstaltungen für Dezember abgesagt.

Auch das Projekt „Theatersommer in St. Georgen“ des Vereins zur Förderung des Theaters der Hansestadt Wismar wird mit 1500 Euro unterstützt, vorausgesetzt der Theatersommer 2021 kann umgesetzt werden.

Von Nicole Hollatz