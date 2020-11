Dorf Mecklenburg

Wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen bleibt auch das Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg bis mindestens Ende des Monats geschlossen. Museumsleiter Björn Berg teilt mit: „Leider geht es nicht anders. Das Kreisagrarmuseum schließt seine Hallen.“

Die Mehrzahl der sieben Mitarbeiter werde nun beim Landkreis eingesetzt, „um den immensen Berg an Arbeit, den die Pandemie nach sich zieht, zu bewältigen“, heißt es aus dem Museum. Sie werden unter anderem am Bürgertelefon und in der Qurantänebetreuung eingesetzt. Zwei Mitarbeiter bleiben in Dorf Mecklenburg im Einsatz, damit das Außengelände sauber bleibe und die Verwaltungsarbeiten erledigt würden. „Nach den fast abgeschlossenen Bauarbeiten fallen dann noch etliche Aufräum- und Putzarbeiten an. Danach geht es dann an den Umzug des Büros aus der Schweriner Straße in den Anbau“, berichtet der Museumsleiter.

Veranstaltungen zukünftig neu denken

Daneben gelte es, die Veranstaltungen für das Jahr 2021 neu zu konzipieren. „Etliche Veranstaltungen können in der gewohnten Form nicht mehr durchgeführt werden. Welche Alternativen gibt es? In der Zukunft müssen wir stärker digitale Medien einsetzen“, weiß Björn Berg.

Trotz allem könne das Museum auf ein relativ erfolgreiches Jahr zurückblicken, denn trotz der Schließungen und Einschränkungen – von den etwa 310 Museumstagen im Jahr 2020 blieben und bleiben die Ausstellungshallen an 79 nicht geöffnet – kamen bislang 8102 Menschen ins Kreisagrarmuseum. „Ein respektables Ergebnis“, findet der Leiter und dankt Helfern, Unterstützern und Freunden. Das mache dem Museums-Team viel Mut zum Durchstarten im neuen Jahr. Im gesamten vergangenen Jahr waren rund 12 000 Besucher ins Museum gekommen.

Die nächsten Veranstaltungen, wie Plattdeutsch am 7. November und das Konzert am 13. November, fallen aus. „Die Situation Ende November wird zeigen, ob wir im Dezember mit vorsichtigem Optimismus noch kleinere Veranstaltungen anbieten können“, so Berg.

Von mikro