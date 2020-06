Aids-Hilfe Westmecklenburg: Auch homosexuelle Wismarer möchten Blut spenden

Wismar

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich – nur nicht beim Blutspenden. Homo- und bisexuelle Männer dürfen nur dann helfen, wenn sie ein Jahr lang keinen Sex hatten. Das ist diskriminierend, findet die Aids-Hilfe Westmecklenburg. Sie macht deshalb auf das Problem aufmerksam.

Der Wismarer Paul Müller (Name von der Redaktion geändert) fühlt sich wegen der geltenden Richtlinie benachteiligt. Der 52-Jährige ist verheiratet, kerngesund und würde gerne kranken und verunfallten Menschen mit einer Blutspende helfen. Das könnte er sogar in vielen Fällen tun. Denn der Wismarer besitzt die äußerst gefragte Blutgruppe 0 Rhesus negativ. Die wird von fast allen Patienten vertragen. Deshalb sind Blutpräparate von Rhesus-negativen-Spendern besonders gefragt, vor allem, wenn in Notfallsituationen keine Zeit bleibt, um den Patienten vollständig zu untersuchen und das Blut schnell zur Verfügung gestellt werden muss.

Diskriminierung muss aufhören

Der Wismarer dürfte zwar spenden, müsste dafür aber ein Jahr lang auf Sex mit seinem Mann verzichten. Paul Müller findet das sehr ungerecht. „Man wird mit Menschen gleichgesetzt, die die gleiche sexuelle Orientierung haben, aber einen ganz anderen Lebensstil führen. Diese Diskriminierung muss aufhören“, fordert er. Schwule Männer, die keine ständig wechselnden Partner haben, gäbe es viele.

Bis 2017 war es bi- und homosexuellen Männern, aber auch Transmenschen in Deutschland gänzlich verboten, Blut zu spenden, berichtet die Aids-Hilfe Westmecklenburg. Das erhöhte HIV-Risiko dieser Bevölkerungsgruppen sei ausschlaggebend für das Verbot gewesen. Vor drei Jahren sei die Richtlinie geändert worden – mit der Voraussetzung, dass Spender mindestens ein Jahr lang keinen Sex hatten. Doch sei dies äußerst lebensfern und schließe auch weiterhin den Großteil der betroffenen Leute aus.

Spender können sich testen lassen

Obwohl das HIV-Ansteckungsrisiko bei Menschen dieser Bevölkerungsgruppen statistisch etwas höher sei als bei anderen, gebe es mittlerweile ausreichend Möglichkeiten, um die Übertragung des Virus durch Blutspenden zu verhindern. „Wir leben in Zeiten, in denen es technisch und wissenschaftlich nach sechs Wochen möglich ist, eine HIV-Infektion auszuschließen“, teilt die Aids-Hilfe Westmecklenburg mit. So könnten sich potenzielle Spender bereits im Voraus testen lassen. Des Weiteren werde gespendetes Blut generell vor einer Übertragung untersucht, um Krankheiten jeglicher Art auszuschließen.

Aufgrund des hohen Sicherheitsstandards bei Blutuntersuchungen sei in Deutschland das Risiko einer HIV-Übertragung durch Blutspenden sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, bei einer Blutübertragung mit dem Virus infiziert zu werden, liege bei eins zu 5,3 Millionen. Das sollte gegenüber der Gefahr, Menschenleben zu riskieren, abgewogen werden.

Die Aids-Hilfe Westmecklenburg hofft auf Veränderungen. Auch Paul Müller wünscht sich, dass das Blutspenden in Zukunft offen für alle sei, die die Alters- und Gesundheitsvoraussetzungen erfüllen. „ Blutspenden ist wichtig und kann Leben retten. Es sollte niemand nur aufgrund seiner sexuellen Orientierung davon ausgeschlossen werden“, sagt er.

Von Josefine Kasten