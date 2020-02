Aikido-Sensei wirft Wismarer zur Boden

Wismar

Neben dem täglichen Training verfeinert ein Aikido-Sportler seine Techniken auf Lehrgängen, die meist an Wochenenden stattfinden. So besuchen auch die Wismarer Aikidokas unterschiedliche Meister im In- und Ausland, um gemeinsam neue Bewegungen einzustudieren. Im Gegenzug kommen erfahrene Ausbilder nach Wismar. Die Tradition wird auch nach dem Umzug in das große Dojo in der Lübschen Straße fortgesetzt. Den Auftakt hat Alexander Kupin, ein Sensei aus Greifswald, am vergangenen Sonnabend gemacht.

In zwei zweistündigen Trainingseinheiten ging es zunächst um die Technik „Shihonage“, einer Wurftechnik, bei welcher der Arm des Angreifers über die Schulter verhebelt und dieser damit zu Fall gebracht wird. Diese Technik kann in verschiedenen Variationen ausgeübt werden. Acht davon haben 15 Kinder und Erwachsene in der ersten Einheit geübt. Nach einer Pause stand die Arbeit mit den japanischen Holzschwert „Bokuto“ auf dem Programm. Zunächst wurden gerade und schräge Schnitte geübt, danach erfolgte das Techniktraining, in dem der Verteidiger einem gleichzeitigen Angriff zweier Angreifer von vorn und hinten ausweichen muss und am Ende der Bewegung mit seinem eigenen Schwert die Führhand des zweiten Angreifers kontrollieren muss.

Weitere Lehrgänge werden in diesem Jahr in der Aikidoschule Wismar noch folgen. Am 21. März ist Alexander Eisenkrätzer aus Bad Segeberg zu Gast. Er widmet sich dem Thema „Atmung im Aikido“.

Mehr Infos:

Wismarer Aikidoschule hat sich vergrößert

Aikido – japanische Kampfkunst für Einsteiger

Von OZ