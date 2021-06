Wismar

Geschafft! Josephin Müller drückt den Stempel in den gelben Impfausweis von Marc Cser. Mit diesem, freut sich der 22-Jährige, hat er bald wieder deutlich mehr Freiheiten in Zeiten von Corona. Für ihn stand außer Frage, dass er sich impfen lassen will. Das war schnell klar. Nur der Impfstoff und der Zeitpunkt nicht – bis die Nachricht von einem Bekannten aus Wismar kam, dass es auf dem Werftgelände eine große Impfaktion gibt. Initiiert haben die HNO-Arzt Michael Salz und sein Team. 1900 Impfdosen von Johnson & Johnson stehen am Sonntag zur Verfügung. Der Ansturm ist groß.

Marc Cser ist extra aus Hamburg angereist. Mit Cora-Lynn Dieckow (23) und Daniel Hansen (28) aus Lübeck bildete er eine Fahrgemeinschaft. Nun sitzen sie hier in der Kantine der Werft und blicken in ihren Impfausweis. „Johnson & Johnson hatte ja nicht unbedingt den besten Ruf, aber er ist wirksam und wir gehören keiner Risikogruppe an. Deshalb haben wir die Fahrt hierher gern auf uns genommen“, meint Daniel Hansen. An Wismar sei er bisher nur vorbeigefahren. „Das Werftgebäude allein war schon eine Reise wert“, schwärmt er.

Froh, einen Stempel in ihrem Impfausweis zu haben: (v. l.) Marc Cser (22) aus Hamburg sowie Cora-Lynn Dieckow (23) und Daniel Hansen (28) aus Hamburg. Quelle: Jana Franke

Aktion mit Blick auf Kreuzfahrtschiff

Aus dem Schwärmen kommen so einige Impfwillige nicht mehr heraus. „Wow“ – das Wort ist auf dem Gelände mehrfach zu hören. Denn verbunden ist die Impfaktion mit einem Blick auf das Kreuzfahrtschiff im Baudock. Wegen des nötigen Einbahnstraßensystems im Gebäude geht es von der Kantine als Ort des Impfgeschehens durch die Halle vorbei am Heck der riesigen „Global I“. Die beeindruckt auch Ingo Timmens aus Rostock: „Das Schiff geht ja fast bis zur Decke“, sagt er begeistert. Kein Wunder: Bei Doppelbelegung der rund 2500 Kabinen bietet es 5000 Passagieren Platz. Auf dem obersten Deck bekommt sie sogar eine Achterbahn.

Die Global I im Baudock der Wismarer Werft. Quelle: Kerstin Schröder

Seit etwa anderthalb Jahren haben die Werftarbeiter an dem Kreuzliner wegen der Pandemie hinter verschlossen Toren gearbeitet – rund 600 sind es zurzeit. Da sie sonntags frei haben, kann in der Werft geimpft werden. „Ohne die Werft hätte die Aktion nicht funktioniert“, meint Michael Salz. Sie hat Sicherheitsleute abgestellt, um unter anderem am Eingang die vereinbarten Impftermine abzuchecken und bei den Gästen kontaktlos Fieber zu messen. Ein großer Dank von ihm geht auch in Richtung Sana-Klinikum. „Der Geschäftsführer hat es möglich gemacht, dass viele Mitarbeiter helfen können“, so Salz.

Der Wismarer HNO-Arzt Michael Salz. Quelle: Jana Franke

195 Impfungen pro Stunde

Unter ihnen sind Lea Fischer und Melina Poske. Eigentlich haben sie heute frei, aber gern helfen sie bei der Impfaktion aus. Das Duo steht in der Betriebsküche der Werft und ziehen den soeben aus dem Kühlschrank geholten Impfstoff auf Spritzen auf. „Eine Ampulle reicht für fünf Impfungen“, erklärt Lea Fischer. „Das Gute an dem Impfstoff ist, dass wir ihn nicht wie bei Biontech mit einer Kochsalzlösung verdünnen müssen, sondern direkt verwenden können“, erläutert Melina Poske. Fünf Milliliter des Vakzins werden den Impfwilligen in den Oberarm gespritzt.

Ziehen den Impfstoff auf: Melina Poske (l.) und Lea Fischer vom Sana-Klinikum Wismar. Quelle: Jana Franke

195 Impfungen pro Stunde werden verabreicht. 13 Impfkabinen sind in der Kantine aufgebaut. Ein 40-köpfiges Team aus Ärzten, Krankenschwestern und Rettungssanitätern ist im Einsatz. Alles klappt reibungslos ohne lange Wartezeiten. Um 12 Uhr dann ein kleiner Schreckmoment für Michael Salz. Eine EDV-Störung legt das Programm lahm, mit dem die Daten der Geimpften eingelesen werden. Das Lesegerät der Krankenkassenkarte funktioniert nicht. Die Damen an der Anmeldung müssen klassisch zu Papier und Stift greifen, um sich alles zu notieren. Das kostet anfangs ein wenig mehr Zeit und es bildet sich eine Warteschlange. Sie lassen sich aber dadurch absolut nicht aus der Ruhe bringen – und nach einiger Zeit läuft es wieder ohne lange Wartezeiten. „Die Daten müssen wir dann nach der Impfaktion nachtragen“, bedauert Michael Salz.

Warteschlangen gab es nur kurzzeitig am Mittag. Ansonsten war die "Abfertigung" gut organisiert. Quelle: Jana Franke

Kurzentschlossene als Nachrücker

Um die Mittagszeit stellt sich auch heraus, dass einige der Frauen und Männer, die einen Termin zum Impfen gebucht hatten, nicht erschienen sind. Über die OZ gibt es einen kurzen Aufruf im Internet. So kommt noch der eine oder andere Kurzentschlossene vorbei, der sich impfen lässt.

Nele Schleusner hat ihren Termin eingehalten. Die 19-jährige Studentin ist aus Rostock angereist. „Meine Familie wohnt hier und hat mir von der Impfaktion erzählt“, sagt sie. Vor allem, dass sie sich mit Johnson & Johnson nur einmal impfen lassen muss, sieht sie als Vorteil. Gespritzt wird sie von Anke Sommer, ehemalige Anästhesistin am Sana-Klinikum. Sie ist schon in Rente, hilft aber heute gern aus. „So sehe ich auch mal meine ehemaligen Kollegen wieder“, sagt sie schmunzelnd.

Derweil packen Cora-Lynn Dieckow, Marc Cser und Daniel Hansen ihre Siebensachen und machen sich auf den Heimweg – allerdings nicht, ohne noch ein paar Fotos von der „Global I“ zu machen. „Wer weiß, vielleicht wird Wismar unser nächstes Urlaubsziel“, sagt Cora-Lynn Dieckow noch, dann aber geimpft und ohne sich testen zu lassen.

Von Jana Franke und Kerstin Schröder