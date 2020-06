Albanienhilfe Wismar sucht Helfer für Transport

Wismar/Dorf Mecklenburg

Für einen Hilfstransport nach Albanien sucht der Christliche Hilfsverein Wismar noch ein paar starke Männer. „Ein befreundeter Verein aus dem Schwarzwald stellt uns kostenlos einen Laster zur Verfügung. Diese Gelegenheit wollen wir nutzen und trotz der Corona-Krise den Menschen vor Ort helfen“, so der Vereinsvorsitzende Frieder Weinhold.

Packen in Dorf Mecklenburg

Möbel für Schulen und Büros werden am Dienstag, den 16. Juni, ab 16 Uhr in Dorf Mecklenburg geladen. „Wir suchen für diesen kurzfristigen Einsatz Helfer, es wäre sehr schön, wenn ein paar Männer mit anpacken“, so Weinhold. Melden können sie sich per Mail an info@chwev.de oder telefonisch unter 03841 / 22 530.

Wer hat Lebensmittel übrig?

Nach Möglichkeit würde die Albanienhilfe auch gerne haltbare Lebensmittel wie Mehl, Reis, Nudeln, Öl und Salz mitnehmen. Ob Kleinstspenden oder größere Mengen spiele keine Rolle. Weinhold: „Vielleicht stellen Firmen auch größere Mengen zur Verfügung, es könnte auch sein, dass nach den Hamsterkäufen während der Coronazeit jetzt einiges übrig ist.“

Wer mit Lebensmitteln den Menschen in den albanischen Bergdörfern helfen möchte, kann diese von Montag, 8. Juni, bis Samstag, 13. Juni, täglich von 10 bis 14 Uhr im Vereinshaus am Turnplatz 4 in Wismar abgeben oder für Absprachen anrufen unter 03841 / 22 530.

Während Laster die ansonsten noch in der Regel geschlossenen Grenzen passieren können, ist eine Fahrt mit dem Pkw von Wismar nach Albanien wegen Corona zumindest im Juni noch undenkbar. Frieder Weinhold hofft, im Juli wieder in der Bergregion um Pogradec sein zu können. Dann soll das Projekt für ein Schulinternat in Bishnice weiter geplant werden.

Start der Weihnachtsaktion

Parallel wird mitten im Sommer die traditionelle Weihnachtspäckchen-Aktion vorbereitet. Der Startschuss wird mit einem Open-Air-Gottesdienst am 28. Juni in St. Marien gegeben. Auch Bürgermeister Thomas Beyer will dabei sein.

Von Heiko Hoffmann