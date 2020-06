Wismar

Schlag auf Schlag gehen die Bauarbeiten für den neuen Aldi in Kritzow voran. Der Discounter will noch in diesem Jahr die neue und größere Filiale im Kritzower Gewerbegebiet vor den Toren Wismars eröffnen.

Wer vom Autobahnkreuz Wismar in die Hansestadt fährt, kann den Baufortschritt gut erkennen. Zwischen der Bundesstraße 105 und dem Real-Markt wächst das Vorhaben.

Anzeige

Ende April war Baubeginn für den neuen Markt, zu Weihnachten soll er öffnen. Quelle: Heiko Hoffmann

Weitere OZ+ Artikel

Sportliches Ziel

Am 27. April war Baubeginn. Möglichst zum Weihnachtsgeschäft soll die Eröffnung sein. Das Ziel ist sportlich. Den Rohbau zieht die Bauunion Wismar hoch. Das Unternehmen hatte bereits diese Arbeiten beim Neubau an der Zierower Landstraße in Wismar durchgeführt.

Aldi hat sich bewusst für den Standort entschieden. Der Markt sei an der viel befahrenen Straße besser sichtbar. Und: „Wir können uns am jetzigen Standort nicht erweitern“, so Olaf Stritzke, Leiter der für Mecklenburg zuständigen Immobilienabteilung von Aldi-Nord mit Sitz in Scharbeutz.

Die Unternehmensgruppe hat im Gewerbegebiet der Gemeinde Hornstorf ein 28 000 Quadratmeter großes Brachland erworben. Davon sind mehr als 7000 Quadratmeter für die Aldi-Filiale mit 80 Stellplätzen.

Aus der Zeit gefallen

„Der neue Markt wird deutlich größer und moderner.“ Olaf Stritzke, Leiter Immobilien und Expansion bei Aldi Nord. Quelle: Ulf-Kersten Neelsen

Die jetzige Filiale sei nicht mehr zeitgemäß und zu klein. „Unser Markt in Kritzow platzt aus allen Nähten“, so Stritzke, der weiter sagt: „Der neue Markt wird deutlich größer und moderner.“ Als Verkaufsfläche werden 1270 Quadratmeter zur Verfügung stehen, jetzt sind es 763. Am 22. September 2004 war damals die Eröffnung.

16 Jahre später wird nun neu gebaut. Die Zufahrt verläuft über die Straße Karpendiek, die jetzt auch zum Real-Parkplatz führt. Um die Situation an der Kreuzung Karpendieck/Zufahrt zu Real und Aldi zu entzerren, geht es nach dem Einkauf über die alte B 192 und vorbei an der Tankstelle wieder auf die Hauptstraße, so Hornstorfs Bürgermeister Andreas Treumann.

Freie Fläche neben Aldi

Offen ist derzeit noch, was auf der Fläche neben Aldi hinkommt. Der geänderte Bebauungsplan lässt zwei Sondergebiete für großflächigen Einzelhandel zu, schließt aber zentrenrelevante Sortimente, die typisch für Innenstädte sind, und einen weiteren Nahversorger aus. Möglich wären, so Andreas Treumann, ein Garten- oder ein Baufachmarkt. Da der Aldi-Unternehmensgruppe das Grundstück gehört, wird von dort auch die Vermarktung gesteuert. Es werde daran gearbeitet, doch Konkretes sei nicht zu vermelden, so Olaf Stritzke.

Bürgermeister Treumann ist für den Standort positiv gestimmt. Darin schließt er auch den Real-Markt ein. Trotz noch ungeklärter Perspektive bei Real ist Treumann zuversichtlich: „Ich glaube an den Standort, er hat sich über Jahre bewährt. Ich denke nicht, dass er von einer Schließung betroffen sein wird.“

Nachnutzung offen

Noch offen ist auch die Nachnutzung der jetzigen Aldi-Filiale. Auch diese befindet sich im Eigentum der Unternehmensgruppe. Die Gemeinde hatte mit einer Änderung des B-Plans festgelegt, dass auch hier kein zentrenrelevanter Einzelhandel zulässig ist. Baumarkt, Gartenmarkt, Fahrradladen – einiges wäre trotzdem möglich. Spruchreif ist nichts, die Corona-Zeit sei für Vermarktungsgespräche nicht gerade förderlich gewesen, heißt es vom Discounter.

Mit dem Neubau in Kritzow setzt Aldi seine Modernisierungsstrategie fort. Die Filiale in Wismar-Hinter Wendorf wurde im April 2019 eröffnet. Auf 1270 Quadratmetern Verkaufsfläche werden die Waren angeboten. Die Filiale an der Zierower Landstraße war abgerissen worden, in der Übergangszeit wurde in einem großen Zelt auf dem Marktkauf-Gelände verkauft.

Pläne für Wismar

Neu bauen möchte Aldi in Wismar an der Schweriner Straße auf dem früheren Hevag-Gelände. Der Bebauungsplan befindet sich im Verfahren. Die Pläne werden ab 16. Juni für sechs Wochen ausgelegt. Das ist Stufe zwei im Bauleitverfahren. Der abschließende Abwägungs- und Satzungsbeschluss folgt dann noch. Bei einem Neubau wird die Filiale an der Bürgermeister-Haupt-Straße abgerissen.

Den Standort am Wiesengrund an der Poeler Straße in Wismar hatte der Discounter im August 2017 aufgegeben.

Lesen Sie auch

Von Heiko Hoffmann