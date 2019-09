Alex Christensen verewigt Wismarer Werft auf neuem Album

Wismar

Musik-Produzent Alex Christensen hat sich in die Wismarer Werft verguckt. Nachdem er im vergangenen Jahr dort bereits drei Videos auf dem Gelände gedreht hat, ist der Hamburger nun zurückgekehrt, um Fotos für sein neues Album-Cover zu machen. Am 1. November erscheint „Classical 90s Dance 3“ und das Titelbild dazu ist in der Werfthalle entstanden.

Bildergalerie: Alex Christensen in der Wismarer Werft

Zur Galerie Alex Christensen hat in der Wismarer Werft drei Videos für Songs aus seinem aktuellen Album gedreht. Auch das Cover seiner neuen Platte wurde in dem Gebäude der Hansestadt aufgenommen.

Durch einen Freund, den Wismarer Eventmanager Rob Hempel, ist der Künstler auf die ungewöhnliche Kulisse aufmerksam geworden. „Er hat mir davon vorgeschwärmt und nicht zu viel versprochen“, erzählt Alex Christensen. Die Werft sei toll, der Hafen, überhaupt die „ganze Stadt“. Er werde bestimmt noch einmal wiederkommen.

Yass singt unter einer Schiffsschraube

Möglich gemacht hat die Musik-Aufnahmen Johannes Gößler, der für die Werft Schiffskabinen baut. Der Geschäftsführer der Fertigmodule GmbH ist auch bei den Videodrehs dabei gewesen und schwärmt noch heute davon. „Auch auf dem Wohnschiff ist gedreht worden“, erzählt er.

Insgesamt drei Titel von Alex Christensen sind auf dem Werftgelände optisch in Szene gesetzt worden. Dafür haben die Künstler stundenlang in der Maske gesessen, gesungen und getanzt – unter anderem Yasmin Knoch alias Yass. Alex Christensen hat mit ihr schon einige Lieder produziert, wie „Du hast den schönsten Arsch der Welt“. Ihre jüngste musikalische Zusammenarbeit heißt „Feels like in Heaven“ und ist ein Cover des Cindy-Lauper-Songs „Time after Time“. Für die dazugehörigen Videoaufnahmen hat die Künstlerin in Wismar unter einer Schiffsschraube gesungen und getanzt.

Mit vielen Künstlern zusammengearbeitet

Das Lied ist ein Track aus dem Album „Classical 90s Dance 2“, das 2018 veröffentlicht wurde. Es enthält 14 neu arrangierte Hits der 90er, die vom Berlin Orchestra interpretiert werden – mit unterschiedlichen Sängern, wie Melanie C, Medina, Pietro Lombardi und Linda Teodosiu.

Alex Christensen hat im Laufe seiner Produzenten-Karriere mit vielen namhaften Künstlern zusammengearbeitet – mit Right Said Fred, Tom Jones, NSYNC, Oli.P, Marianne Rosenberg, Sarah Brightman, ATC und Marky Mark.

Mehr Infos:

3,5 Millionen Euro für Feuerwehr-Technik: MV Werften hat höchste Rettungsbühne im Land

Wismar: Mega-Kran und großer Schiffsblock sorgen für Aufsehen

Von Kerstin Schröder