Wismar

Ob die Wismarer Alexander Dettmar beim Malen gesehen haben? 1999 war der bekannte Künstler in der Hansestadt. „Es war kalt, windig und norddeutsch urtümlich“, erinnert er sich. „Eine steife Briese!“

Norddeutsche Architektur

Entstanden sind zwei kleine Bilder – St.-Marien-Kirchturm und St. Nikolai –, die Dettmar auf den Steinen knieend gemalt hat. 22 Jahre später werden seine Bilder – auch die beiden Wismarer – in der Hansestadt gezeigt, im Museum Schabbell. Zusammen mit vielen anderen als „Steinerne Spuren“, so der Ausstellungstitel. Zu sehen sind Bilder aus dem Norden des Landes mit seiner ganz charakteristischen Architektur, aus Bremen, Gadebusch, Güstrow, Lüneburg, Malchin und Rostock beispielsweise.

Klare Strukturen, erdige Farben

Immer der unverwechselbare Duktus Dettmars: Klare Strukturen, erdige Farben, gerne das Backsteinrot, dunkle Konturen und hellere Ritzungen in der pastos aufgetragenen Farbe, die in ihren Tonalität wie Tonerde wirkt. „Er konzentriert sich auf das Wesentliche. Die Bilder sind wie von der Zivilisation befreit. Wir sehen zum Beispiel keine Laternenmasten, Autos und Menschen“, führte Kunsthistorikerin Dr. Karen Hammer als Leiterin der Sammlung des Museums in die Ausstellung ein.

Erkennbare Abstraktion

Das Ergebnis ist eine Abstraktion – genau so viel, dass der Einheimische seine Kirchen und Giebelhäuser wiedererkennt und der Fremde neugierig wird, die Orte zu erleben. Dettmar gehört zu den bekanntesten deutschen Pleinairmalern. Mit Malrucksack und oft mit dem Rad erkundet er die Städte und Orte und malt, was er sieht und empfindet.

Dabei sind es die alten Gebäude, die den Architekturmaler so sehr reizen. „Ich stelle gerne in modernen Gebäuden aus, aber malen muss ich sie nicht“, brachte der in Freiburg (Baden-Württemberg) geborene Künstler die Gäste der Ausstellungseröffnung zum Lachen. Und er schwärmte: „Sie fahren auf Wismar zu und sehen diese herrlichen Türme. Da können wir heute hoch gehen mit modernen Bauten, aber das schaffen wir nicht. Weil es eben das Gespeicherte, das Menschliche, das menschliche Maß ist, über Generationen gewachsen.“ Er sehe die Kunst, die Architektur als „Sprache der Menschen“.

Ausgezeichnet mit Barlach-Preis

1995 wurde Alexander Dettmar mit dem Ernst-Barlach-Preis ausgezeichnet. „Dank“ der aufschiebenden Wirkung von Corona auf die Kultur ist er mit seinen Ausstellungen derzeit omnipräsent, er stellt bis Anfang November im Museum Schloss Fellenberg (Saarland), bis Mitte Dezember in Freiburg (Baden-Württemberg) und bis Ende des Jahres in der Lutherstadt Wittenberg aus.

Bis zum 21. November ist die Wismarer Ausstellung zu sehen – im Stadtgeschichtlichen Museum Schabbell, jeweils dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, ab November nur noch bis 16 Uhr. Der Eintritt zur Ausstellung kostet drei Euro, ermäßigt zwei Euro. Für den regulären Museumsbesuch werden sechs beziehungsweise vier Euro fällig.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Nicole Hollatz