Wismar

Die Wismarer Hochbrücke wird trotz aller Abrisspläne das Stadtbild noch Jahre prägen. Mit Motiven aus der Fantasiewelt von „Alice im Wunderland“ wollen Graffitikünster und Jürgen Leonhardt, der Graffitibeauftragte der Polizei Wismar, für einen Hingucker sorgen.

„Alles wird groß gemalt: Bäume, Pflanzen, Pilze, Tiere, Käfer – als ob man in eine Fantasiewelt verschwindet“, sagt Thanh Nguyen Tat. Er ist einer der beiden Graffitikünstler und hat die Kosten durchgerechnet. „Es wäre schon schön, wenn wir insgesamt 1200 Euro zusammenbekommen.“

Polizist ist Organisator des Projektes

Jürgen Leonhardt ist der Organisator des Projektes. Bisher hat der offizielle Graffitibeauftragte der Polizeiinspektion Wismar Zusagen für 400 Euro. Er hofft, dass das Geld zusammenkommt. Interessenten können sich auch an die OZ wenden, die dann den Kontakt zu Jürgen Leonhardt hergestellt. „Durch diese Maßnahme nehmen wir Einfluss auf die Graffitiszene in Wismar und zeigen, dass durch Zusammenwirken in unserer Gesellschaft Gutes vollbracht werden kann“, so der Polizeihauptmeister.

Die Mauer an der Hochbrücke in Richtung Kreuzung Dr.-Leber-Straße ist etwa 65 Meter lang und durchschnittlich 1,80 Meter hoch. Die Fassade muss vorher grundiert werden. Weitere Kosten verursachen Arbeitshandschuhe, Streichrollen, Sprühköpfe, Klebeband und vor allem die Sprühfarben.

Künstler nehmen keinen Lohn

Thanh Nguyen Tat: „Für die Gestaltung nehmen wir keinen Lohn. Es ist also eine Unterstützung für die schönere Gestaltung der Stadt Wismar.“ Christian Pursch von Teml-Designs hat bereits am Motiv gearbeitet, das „ich für das Hochbrückenprojekt umsetzen möchte. Weitere Fantasiewesen kommen noch dazu, die Kollegen malen dann die Landschaft in diesem Stil weiter, aber mit anderen Motiven“.

Die beiden Wismarer Christian Pursch und Thanh Nguyen Tat haben im letzten Jahr bereits die Fassade der Reithalle mit Schwedenkopf, Wassertor, Möwen und Poeler Kogge zu einem echten Hingucker verschönert. Jetzt ist die Hochbrücke an der Reihe.

Weihnachtliches war gestern

Der Weihnachtsmann wird von Figuren aus „Alice im Wunderland“ abgelöst, wenn Sponsoren Geld für das Projekt zur Verfügung stellen. Quelle: Heiko Hoffmann

Trotz der Abrisspläne und dem Vorhaben eines Neubaus wird das Bauwerk noch einige Jahre stehen bleiben. Viele Jahre war die Brücke voller Schmierereien und teilweise mit verfassungsfeindlichen Symbolen besprüht. Jürgen Leonhardt, der als Kontaktbeamter viel in der Stadt unterwegs ist und das Gespräch mit Bürgern sucht, war das ein Dorn im Auge. Im November letzten Jahres haben Christian Pursch und Thanh Nguyen Tat Weihnachtliches auf die Wand gezaubert. Übrigens, die Sponsoren der Aktion sind ebenfalls an der Wand aufgeführt.

„Anwohner, Spaziergänger und die Leute, die vom Parkplatz in die Innenstadt gehen, finden das gut. Das Umfeld wird aufgewertet“, weiß Jürgen Leonhardt aus Gesprächen. Das Okay hat er sich von der Straßenbauverwaltung geholt. Die Künstler schätzen die unkomplizierte Art des Polizeibeamten, der mit seinem Organisationstalent und seiner kommunikativen Art die Wege ebnet.

Thanh Nguyen Tat, der Design studiert hat und Wismar bald verlassen wird, freut sich auf das neue Projekt: „Weihnachten war gestern. Die Figuren und die Landschaft von ‚Alice im Wunderland‘ werden die Leute ansprechen und die Fantasie anregen. Gerade in Zeiten von Corona, wo so viel stillsteht.“

Die nächsten Projekte haben die Graffitikünstler und Jürgen Leonhardt bereits ins Auge gefasst. Dazu gehören auch zwei Wände einer Werkstatt für Autoteilezubehör am Philosophenweg. Diese sind beschmiert und geben bei Bahnreisenden kein gutes Bild ab. Die drei Wismarer haben bereits Gespräche geführt. „Es sieht gut aus“, sagt Jürgen Leonhardt.

