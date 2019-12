Alkohol am Steuer: Polizei stoppt Verkehrssünder bei Wismar

Wismar

Zu schnell, ohne Licht und unter Alkoholeinfluss: Die Polizei musste nahe Wismar in den vergangenen Tagen mehrere Führerscheine einkassieren. Zunächst war den Beamten in der Nacht zum 20. Dezember ein BMW aufgefallen. Der 32-jährige Fahrer war auf der B 104 bei Lützow unterwegs und fuhr viel zu schnell. Die Beamten hielten ihn daraufhin an und führten einen Atemalkoholtest durch. Ergebnis: mehr als zwei Promille.

Gegen 20 Uhr am Freitag kollidierte ein 30-Jähriger mit seinem Rad in der Straße Am kleinen Stadtfeld mit einem parkenden Pkw. Der Mann hatte nach eigenen Aussagen das Fahrrad eines Freundes genommen, um schneller wieder zu Hause zu sein. Der Sachschaden beträgt eintausend Euro. Der Mann blieb unverletzt. Sein Atemalkoholwert lag bei 1,77 Promille.

Autofahrer kollidiert mit Straßenlaterne

Am Sonnabend, 21. Dezember, um 23.30 Uhr kam es an der Ecke Erwin-Fischer-Straße und Richard-Breitscheid-Straße zu einem Unfall. Ein 62-jähriger Autofahrer stieß beim Abbiegen mit einer Straßenlaterne zusammen. Schaden: 4000 Euro. Die Polizei stellte bei ihm einen Atemalkohol von 1,01 Promille fest.

Zwei Stunden später trafen Beamte des Polizeihauptreviers in der Wismarer Altstadt auf einen Radfahrer, der ohne Licht unterwegs war. Sie kontrollierten den Mann und rochen schon den Alkohol bei ihm. Ergebnis des Tests: 1,63 Promille.

Am frühen Sonntagnachmittag schließlich hielten Wismarer Polizisten einen Autofahrer in Ventschow an. Als die Beamten ans Fahrzeug herantraten, konnten sie Alkohol riechen. Der nachfolgende Test ergab 1,67 Promille.

Alle Auto- und Radfahrer mussten nach dem Atemalkoholtest auch Blut abgeben. Die Ermittlungsverfahren laufen. Die Polizisten stellten die Führerscheine der Autofahrer sicher.

