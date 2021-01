Alkohol und Kokain: Polizei stoppt zwei Autofahrer bei Wismar

Wismar

Die Wismarer Polizei hat am vergangenen Wochenende zwei Autofahrer überprüft, die unter dem Einfluss von Alkohol im Straßenverkehr unterwegs waren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben die Beamten am Samstagabend um 20.45 Uhr einen Fahrer in der Bahnhofstraße in Dorf Mecklenburg kontrolliert. Die Polizisten stellten bei dem 20-jährigen Fahrer körperliche Auffälligkeiten fest. Ein Urintest ergab, dass er unter dem Einfluss von Kokain stand. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

Am Sonntagabend kontrollierten die Beamten einen 32-Jährigen, der in der Fritz-Reuter-Straße in Neukloster mit auffälliger Fahrweise unterwegs war. Die Polizei stellte einen starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei, jedoch wegen Trunkenheit im Verkehr. In beiden Fällen beschlagnahmten die Beamten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt

Von OZ