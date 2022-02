Wismar

„Ich will nicht trinken, ich will das nicht noch einmal erleben“, sagt einer der Männer. Leise, aber mit fester Stimme. Was er erlebt hat, muss offen bleiben. Genauso Name, Alter und Biografie des Mannes und der Männer um ihn herum. Sechs Männer, die sich jeden Dienstagabend im großen Gruppenraum der Diakonie in der Mecklenburger Straße treffen.

Vielseitige Suchterkrankungen: Alkohol, Cannabis, Crystal Meth

Dazwischen Ulrike Steinbrück, die immer wieder vorsichtig nachfragt und so die Gespräche am Laufen hält. Das muss sie meist nicht. Die Männer sprechen, sie kommen nur dazu her. Sprechen und zuhören. Sprechen und nicken. Mitfühlen und den eigenen Gefühlen lauschen. Seit zwei Jahren gibt es die offene Gruppe in der Suchtberatungsstelle. Die Männer sind suchterfahren. Alkohol, Cannabis, Crystal Meth. Manch einer ist schon länger abstinent, manch einer erst seit wenigen Wochen. Den täglichen Kampf muss jeder für sich selbst ausfechten.

Sie erzählen erst, wie ihre Woche war. Der eine hat gerade Probleme, er fühlt sich nicht ausgelastet, jobtechnisch und privat. Der Termin in der Gruppe tue da gut. „Dann komm ich nicht auf dumme Gedanken.“ Sprich, er bleibt abstinent. Die anderen nicken. „Ich darf nicht wieder leichtsinnig werden. Früher hab’ ich das alles nicht so ernst genommen …“, erzählt er von den vorherigen Versuchen, seine Sucht zu überwinden. Nun soll es besser laufen.

Gruppentreffen als ein Stabilisator von vielen

Das Treffen gibt Kraft und Bestätigung. „Die Gruppe ist ein Stabilisator“, sagt der eine. Der andere nickt: „Einer von vielen. Aber wenn es wieder zu lasch wird, fängt es wieder an.“ Die Männer erzählen, wie gut es tut, zu merken, dass man mit „dem Problem“ nicht allein ist. Dass es anderen ähnlich oder genauso geht.

Und ja, sie erzählen auch offen und ehrlich vom Verlangen. Davon, wie lecker das Bier zum Feierabend schmeckt. Wie gut der Rausch tut. Davon, wie aus den Feierabendbieren über die Jahre mehr, immer mehr wurde. Bis man den Schnaps im Auto hatte, damit man fahren kann, damit man die drei Stunden Autofahrt ohne Zittern, ohne Entzugserscheinungen übersteht. „Otto Normalverbraucher würde sagen, dann lass es doch mit dem Alkohol …“ Leises Gelächter in der Gruppe. Den Punkt, wo sie es einfach so sein lassen konnten, hatte jeder der Männer längst überschritten.

Gruppe der Suchtberatung übt „gewisse soziale Kontrolle“ aus

„Die Gruppe übt eine gewisse soziale Kontrolle aus“, erklärt Therapeutin und Psychologin Ulrike Steinbrück. Zusammen mit ihrer Kollegin Ramona Katzenbach ist sie Ansprechpartnerin in der Wismarer Sucht- und Drogenberatungsstelle. Die Gruppenregeln sind einfach: jede, jeder kann kommen, egal ob er oder sie schon abstinent lebt. Anonym, aber Suchtmittel sind im Gruppenraum tabu. Das heißt, die Menschen müssen nüchtern und klar sein, wenn sie zur Gruppe kommen.

Die Therapeutinnen würden sich freuen, wenn auch die Menschen kommen, die noch gar nicht in Therapie sind. Die irgendwie merken, mit ihren Trinkverhalten, mit ihrem Konsum stimme etwas nicht. „Bis zu 15 Jahre vergehen von Beginn einer Abhängigkeit bis zur Therapie“, weiß Ulrike Steinbrück. 15 Jahre, bis der Süchtige sich eingesteht, dass er professionelle Hilfe braucht.

Selbsthilfegruppen in Wismar Die offene Gruppe für Menschen mit Suchterkrankung trifft sich jeden Dienstag von 17 bis 18.30 Uhr in der Suchtberatungsstelle des Diakoniewerks im nördlichen Mecklenburg, Mecklenburger Straße 36a in Wismar. Zielgruppe sind Menschen, die sich über ihren Alkohol- oder Drogenkonsum oder ihr Spielverhalten austauschen wollen, über eine Veränderung nachdenken oder einfach Informationen erhalten möchten. Menschen können ohne Anmeldung dazukommen. Wer vorab Informationen zu der neuen Kontaktgruppe haben möchte, kann sich an die Suchtberatungsstelle unter Telefon 038 41 / 22 40 410 wenden. In Wismar gibt es auch Selbsthilfegruppen für Suchterkrankte. Die Angehörigengruppe des Blauen Kreuzes trifft sich jeden Montag in der ungeraden Woche um 18 Uhr in St. Nikolai, Suchtkranke treffen sich jeden Dienstag um 18 Uhr in Heilig-Geist. Der „Freundeskreis Rettungsring“ trifft sich jeden Mittwoch um 19 Uhr in der Begegnungsstätte der Diakonie, die Donnerstagsgruppe jeden Donnerstag um 19 Uhr in der Neuen Kirche.

Manch einer der Männer in der Gruppe hat so lange so schwer Alkoholmissbrauch betrieben, dass die toxische Wirkung der Droge längst überhand nahm. Der körperliche Abbau. Die Gruppe könne vorher ansetzen. „Ein Anfang …“ heißt sie deswegen. „Ein Anfang“ – niederschwellig, unverbindlich, anonym, kostenfrei. Ulrike Steinbrück: „Für Menschen, die beginnen wollen, über ihren eigenen Konsum nachzudenken.“ Die Gruppe kann dann auf diesem Weg motivieren, stärken und Hilfsangebote aufzeigen.

Akzeptierte Gesellschaftsdroge Alkohol

Einer der jüngeren aus der Runde – sein Zusammenbruch mit zwei Monaten Krankenhaus und Therapie ist noch nicht lange her – erzählt, wie gut das Reden in der Gruppe tut. „Alkoholsucht ist sonst ein schwarzes Tuch in der Gesellschaft. Ich kenne so viele, denen ich eigentlich mal sagen müsste, sie sollen mit zum Treffen kommen … Alkohol ist omnipräsent …“

Die Männer nicken. Der Übergang vom Genuss- zum Suchtmittel ist fließend – der Wortwitz ist billig wie schlechter Schnaps. Alkohol ist gesellschaftlich anerkannt. Wer das Glas Sekt zum Geburtstag, den Wein zur Party ablehnt, muss sich rechtfertigen, anstatt kommentarlos nach seinem alkoholfreien Alternativwunsch gefragt zu werden.

„Ich kenne einen, der sagt, er hat kein Alkoholproblem“

„Ich kenne einen, der sagt, er hat kein Alkoholproblem“, erzählt einer der Jüngeren. Als er ihn gefragt hat, was er trinke, kam die schockierende Antwort: sechs bis acht Bier am Tag. Die Männer schütteln die Köpfe. So war es bei ihnen auch mal. Und viel schlimmer. Viel, viel schlimmer. Schlimme Phasen waren, als sie morgens Alkohol brauchten, um überhaupt aus dem Bett zu kommen. Damit der Entzug aufhört, inklusive der Kotzerei. Einer berichtet von Krampfanfällen auf Arbeit, weil zu wenig Alkohol im Blut war.

„Im Krankenhaus habe ich mir alles schöngeredet“, sagt der eine. „Ich habe gedacht, ich komme klar und steck das so weg“, antwortet ein anderes Gruppenmitglied. Einer erzählt, dass er manch eine Nacht von diesen schlimmen Zeiten träumt. Einer ist straffällig geworden, um seine Sucht zu finanzieren.

Es werden immer Situationen kommen, in denen man stark sein muss

„Ich kann nicht trinken, ohne mir selbst zu schaden. Wenn ich wieder anfange zu trinken, geht es nur noch bergab! Andere, die keine Alkoholiker sind, die schaden sich nicht so damit. Wir müssen komplett aufhören …“, erzählt einer der Männer vom täglichen Kampf. Manch einer hat den Freundeskreis gewechselt, wechseln müssen, weil dort Alkohol zum Alltag gehört.

„Der Wille, der Wunsch, zu trinken, ist da. Es wird immer wieder Situationen geben, wo es schwer ist …“, erzählt der Jüngere. Die Männer schmunzeln und philosophieren darüber, wie toll es wäre, wenn es eine Pille für sie geben würde, die es ihnen erlaubt, wieder „normal“ zu trinken. Das Feierabendbierchen. „Aber ich hab’ mein Pensum an Alkohol weg. Das reicht für zwei Leben.“ – „Und du hast es überlebt!“

Von Nicole Hollatz