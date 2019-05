Wismar

Über laute Musik sowie das Zerstören von Glasflaschen im Bereich des Festplatzes am Bürgerpark ist die Wismarer Polizei am Freitagabend informiert worden. Wie die Polizeiinspektion am Dienstag mitteilte, stellten Beamte vor Ort circa 50 Personen fest. Die meisten von ihnen waren zwischen 14 und 17 Jahre alt. Etwa ein Drittel der jungen Leute war alkoholisiert.

Eine 15-Jährige hatte 1,66 Promille intus. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Andere weniger stark alkoholisierte Jugendliche wurden an deren Eltern übergeben. Der Rest der Gruppe erhielt einen Platzverweis. Die Polizei hat Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachtes der Abgabe alkoholischer Getränke an Jugendliche eingeleitet.

Die Polizei rechnet damit, dass an den beiden bevorstehenden Jugendweihe-Wochenenden zahlreiche feierlustige Jugendliche am Bürgerpark anzutreffen sind. Daher werden Beamte des Hauptreviers verstärkt in diesem Bereich unterwegs sein. Ziel der Polizisten ist es nicht, das Feiern zu unterbinden. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen, insbesondere in Sachen Alkohol. Jugendliche, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen in der Öffentlichkeit keinen Alkohol trinken. Die Polizei bittet Eltern darum, ihre Kinder auf die Gefahren des Genusses von Alkohol hinzuweisen.

Der Bürgerpark ist tagsüber ein beliebter Begegnungsort für Familien. Am Abend sind der Park sowie die angrenzende Festwiese und der Bereich vor dem Phantechnikum ein Anlaufpunkt für Jugendliche. Die Hansestadt hat seit Mitte April einen Sicherheitsdienst beauftragt, der in den Abend- und Nachtstunden im Bürgerpark nach dem Rechten sieht. Dessen erste Berichte bestätigen unter anderem das, was viele Besucher des Parks bereits feststellen mussten: Glasscherben und sonstiger Müll verschmutzen große Teile des Areals.

OZ