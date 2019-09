Zurow

Bei einem Verkehrsunfall in Zurow im Landkreis Nordwestmecklenburg ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 14 Uhr in der Ortschaft Reinstorf, teilte die Polizei mit.

Ein Autofahrer habe beim Abbiegen den 41-Jährigen, der gerade zum Überholen ansetzte, übersehen und ihn mit seinem Fahrzeug gerammt, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Der Motorradfahrer stürzte und musste schwer verletzt mit mehreren Knochenbrüchen ins Sana-Hanse Klinikum gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich am Sonntag raus, dass der 54 Jahre alte Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Er blieb unverletzt.

Weitere Unfälle mit tödlichen Folgen

An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde die Dekra hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr durch die Polizei geregelt werden.

Es war nur einer von mehreren Unfällen mit Motorrädern innerhalb kurzer Zeit. Zwischen Groß Strömkendorf und Blowatz kam ein 37-jähriger Motorradfahrer in der Nacht zu Montag ums Leben. Bereits am Sonntag verlor eine Frau in Reinbek die Kontrolle über ihre Maschine und geriet in den Gegenverkehr – mit tödlichen Folgen.

Von RND/dpa/kha