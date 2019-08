Wismar

Die Polizei hat am Mittwoch einen betrunkenen Fahrradfahrer in Wismar gestoppt. Der Mann ist den Beamten des Kriminaldauerdienstes gegen 22.55 Uhr aufgefallen, als dieser beim Versuch, einem Verkehrsschild in der Lübschen Straße auszuweichen, stürzte.

Die Polizisten begaben sich zu dem leicht verletzten 61-Jährigen und halfen ihm wieder auf die Beine. Dabei fiel ihnen zunächst der Alkoholgeruch auf. In der weiteren Folge bemerkten sie, dass der Radler offensichtlich schwankte und ihm eigenständiges Stehen Probleme bereitete.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein und ordnete eine Blutprobenentnahme an.

OZ