Wismar

Nach einer privaten Feier in Wismar hat das Gesundheitsamt inzwischen insgesamt elf positive Corona-Fälle ermittelt. Der erste Fall wurde bereits am vergangenen Wochenende bekannt. Inzwischen ist klar: Mindestens zehn weitere Personen haben sich dort angesteckt. Zudem müssen nun laut Gesundheitsamt eine ganze Reihe von Kontaktpersonen in Quarantäne.

Die Feier fand vor dem 2. November, also vor dem Lockdown, statt. „Dieser Feier ließ sich am Montag ein weiterer positiver Fall zuordnen, ebenso wie insgesamt neun Fälle aus den vergangenen Tagen, so dass man hier durchaus für Nordwestmecklenburger Verhältnisse von einem Hot Spot sprechen kann“, heißt es aus der Kreisverwaltung. Die Kontaktermittlungen zu dem Fall dauern weiter an.

Von mikro