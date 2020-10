Alles Wild in Dorf Mecklenburg: Viele Besucher beim Hubertusfest im Kreisagrarmuseum

Dorf Mecklenburg

Hubertusfest mit Wildwochen im Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg. Dazu wurde am Wochenende eingeladen.

Wie toll sich die Felle anfühlen, kuschelig weich die einen, grob, rau die anderen. Aber welches gehört welchem Tier? Die Zuordnung war gar nicht so einfach für Erwachsene wie für Kinder. Das Infomobil des Kreisjagdverbandes Nordwestmecklenburg war hoch frequentiert am vergangenen Wochenende im Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg. Nicht nur die Felle unserer heimischen Tiere waren hier zu bewundern und zu befühlen, auch präparierte Tiere wurden vor allem durch die Kinder bestaunt. „Die Leute stehen in Scharen am Stand, die Eltern erklären ihren Kindern, was sie hier erkennen und wir korrigieren die Eltern…“, lachte Ulf-Peter Schwarz, der diesen Stand betreute.

Dieses Infomobil war genau passend zum Hubertusfest mit Wildwochen. In diesem Jahr unter Corona-bedingt besonderen Bedingungen. Aber die Besucher kamen trotzdem zahlreich. „Richtig voll war es zum Auftritt der Jagdhornbläsergruppe Wallensteingraben“, freute sich Dr. Björn Berg, der Leiter des Museums. „Seit Jahren veranstalten wir im Herbst einen Hubertustag. Letztes Jahr haben wir uns mit dem Bauernverband und weiteren Hegeringen zusammengeschlossen und unser Hubertusfest um einen Bauernmarkt erweitert. Das hat das Publikum auch diesmal wieder angelockt und wir sind mit dem Zuspruch sehr zufrieden.“

Auf diese Art und Weise erfahren die Gäste, dass es im November wieder losgeht mit den Drückjagden in den Wäldern. Sie erfuhren, dass in erster Linie wegen der Afrikanischen Schweinepest, aber auch zur Minimierung der Wildschäden im Wald und auf den Feldern der Schweinebestand niedrig gehalten werden muss, dass jetzt also vermehrt Wildfleisch im Angebot sein wird – und dass Wild überhaupt sehr leckeres Fleisch und schmackhafte Wurst liefert. Die Landfleischerei Krause zum Beispiel produziert ihre Wurst in Satow. „Wir arbeiten gern mit Jägern zusammen, so dass wir viel Wild anbieten können. Darauf war das Agrarmuseum aufmerksam geworden und hatte uns im letzten Jahr angesprochen. So hatten wir zahlreiche Veranstaltungen zusammen gemacht, weshalb wir jetzt auch Mitglied des Agrarmuseums sind. Hier wollen wir uns gerne engagieren“, so die Landfleischer.

Auch einige Vereine, die sich für die Region engagieren, waren am Wochenende auf dem Gelände des Kreisagrarmuseums zu finden. Der Kulturverein Dorf Mecklenburg e. V. zum Beispiel präsentierte sich mit einem Stand, der Zuckerwatte für die Kinder und Waffeln am Stiel sowie Kürbisgestecke anbot. „Wir als Verein organisieren Tanzveranstaltungen, womit wir unser Dorfleben mehr beleben wollen. Es ist ja alles so eingeschlafen“, bedauerte Ina Urban, die hier zusammen mit Tina und Hans Buchalski den Stand betreute. „Wenn alles gut geht, wollen wir am 8. März die nächste Veranstaltung organisieren, erst mit lecker Essen und dann mit Tanz. Sonst haben wir noch Tanz in den Mai, das Oktoberfest und eine Adventsparty auf dem Plan. Hoffentlich dürfen wir im nächsten Jahr wieder Veranstaltungen machen. Dafür sammeln wir hier heute das Geld.“

Ein Verein, von dem man ganz viel lernen kann, war auch zum Hubertusfest auf dem Gelände des Kreisagrarmuseums vertreten: Der Verein Mecklenburgs Wiege e.V. unter Vorsitz von Fred Schultz: „Wir haben uns der Erforschung, Pflege und Erhaltung von Kulturwerten verschrieben. Das heißt im Einzelnen, wir erforschen geschichtliche Fakten und Hintergründe mit regionalem Bezug und wir betreiben ein Aktionsgelände auf dem Grundstück des Kreisagrarmuseums in Dorf Mecklenburg. Hier bieten wir für Groß und Klein Bogenschießen an.“ Das wurde natürlich von den Kindern gern genutzt. Claas (6) und seine Schwester Clara (8) zum Beispiel hatten es versucht. Beide trafen „nur“ das Bein vom Wildschwein(-Bild). „Aber nun hinkt es und kann nicht mehr weglaufen“, lachte der Junge.

Gelacht wurde auch in der Fachwerkscheune, wo sich Maxima (11) und Papa Thomas Sandt mit dem Schnitzen von Gesichtern in Kürbisse befassten. „Wir wohnen gleich nebenan und wollten die Gelegenheit wahrnehmen, für uns eine Herbstdeko zu basteln“, meinte der Papa.

Das Wochenende im Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg bot noch so vieles an regionalen Produkten. Honig aus eigenen Produktionen von Siegfried Naedler aus Neukloster und vom Immenhof ( Gerhard Lübke aus Tressow), Liköre aus Früchten aus Daniels Garten, Keramik von Angelika Wangelin aus Wismar und vieles mehr. Und über allem schwebten die Klänge des West Highland Piper-Dudelsackspielers.

Von Kerstin Erz