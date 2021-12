Wismar

Um 3.30 Uhr klingelt bei Gisela Burmeister und ihrem Mann Waldemar der Wecker. Danach macht sich das Ehepaar aus Stove auf den Weg, um in Hornstorf und Rohlstorf die OSTSEE-ZEITUNG an die Leser zu verteilen.

Seit 26 Jahren ist die 65-Jährige Zustellerin. „Allerdings mit zwei Jahren Pause dazwischen“, sagt sie. In der Zeit hatte sie sich in der Vermietung von Fahrrädern und der Vermittlung von Ferienwohnungen versucht. Die Selbstständigkeit habe aber nicht so geklappt, wie sie es sich zuvor ausmalte.

Ist das Ehepaar halb sieben von ihrer Tour zurück, legt es sich erneut ins Bett. „Dann schlafen wir noch drei Stunden“, verrät sie. In ihrer Freizeit kocht Gisela Burmeister gern, außerdem interessiert sie sich für Hafenstädte. „Ich besuche sie gern und gucke mir an, was sich alles verändert hat“, verrät sie.

Im Flugzeug hat sie noch nie gesessen. Im kommenden Jahr hat das Premiere. „Dann fliegen wir in die Türkei.“ Für 2022 wünscht sie sich Gesundheit für die Familie und „dass die OZ-Leser ihre Briefkästen leeren und einen guten Zugang schaffen“.

Von Jana Franke