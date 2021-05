Grevesmühlen

Alpakas sind neugierig, auch die auf dem Hof von Marco Holter und seiner Familie in Hamberge nahe Grevesmühlen. Sie kommen sofort angerannt, wenn Fremde gemeinsam mit dem Hof-Chef ihr Gelände betreten, wollen wissen, was da los ist. Allerdings halten sie zu Fremden, obwohl sie gern näher kommen, dennoch zunächst auch eine gewisse Distanz.

Davon, dass die Corona-Pandemie, die seit über einem Jahr grassiert, nicht nur den Menschen zu schaffen macht, sondern auch für Tiere anstrengend ist, war schon ab und an etwas zu hören oder zu lesen. Ob es nun die Tiere in den Tierparks und Zoos sind, die sich offenbar ohne Publikum langweilten, oder ob es Alpakas sind wie auf dem Hof am Iserberg, die normalerweise zu Wanderungen mit Menschen unterwegs sind oder auch zu Therapiezwecken. Seine Tiere, sagt Marco Holter, reagieren mittlerweile ungeduldig auf die anhaltenden Einschränkungen. „Sie vermissen ihre Arbeit regelrecht.“

Die beiden Alpaka-Hengste Alberto (schwarz) und Leopold (weiß) kabbeln sich manchmal, aus Langeweile, weil sie wegen Corona so wenig zu tun haben. Normalerweise sind sie zu Therapiezwecken in und um Grevesmühlen unterwegs. Oder wandern mit Leuten zur Entspannung durch den Everstorfer Forst (Nordwestmecklenburg). Die beiden Alpakas gehören zum Alpakahof am Iserberg in Hamberge, Stadtteil von Grevesmühlen. Quelle: Annett Meinke

Rangeln zum Zeitvertreib

Woran ist das zu spüren? Unter anderem daran, sagt der Hofbetreiber, dass die Tiere unruhiger sind. Dass besonders die Hengste vermehrt miteinander rangeln. Der Rang wird immer unter Alpaka-Hengsten ausgehandelt. Was bei den Tieren, die ursprünglich aus Lateinamerika in den Anden stammen und genau wie Lamas zu den Kamelen gehören, oft auch mit Spucken und einander mit den Vorderhufen bedrängen einhergeht.

Jetzt jedoch kabbeln sich manche der Alpaka-Hengste – sieben von ihnen leben gemeinsam mit fünf Alpaka-Stuten auf dem Hof am Iserberg – , einfach aus Langeweile und aufgrund von fehlender Auslastung. Besonders Alberto und Leopold, zwei von insgesamt drei ausgebildeten Therapie-Alpakas, sei das seit Monaten andauernde „Arbeitsverbot“ anzumerken. „Manchmal rennen sie wie aufgedreht herum.“, sagt Holter. Normalerweise wären Leopold und Alberto in Pflege- und Seniorenheimen unterwegs, würden Menschen im Hospiz Schloss Bernstorf besuchen oder in Schulen und Kitas.

Alpakas Alpakas gehören wie die etwas größeren Lamas zur Familie der Neuweltkameliden. Vor ungefähr 5000 Jahren sollen die Inkas in Südamerika damit begonnen haben, die Tiere zu domestizieren. Das Alpaka soll dabei von dem seltenen Vikunja (eine Kamelart) abstammen und wurde als Wolllieferant gezüchtet. Lamas stammen vom Guanako (andere Kamelfamilie) ab und wurden ursprünglich als Lastentiere gehalten. Wie alle Kamele sind auch Lamas und Alpakas Wiederkäuer, wobei sie im Gegensatz zu Kühen nur einen Magen besitzen. Die Tiere leben in 4000 bis 6000 Metern Höhe in den Anden. Dort sind sie tagsüber oft intensiver Sonnenbestrahlung bis zu 25 Grad und nächtlichen Temperaturen bis minus 20 Grad ausgesetzt. Alpakas kommen daher auch mit den Temperaturen und den verschiedenen Jahreszeiten in Europa gut zurecht. Alpakawolle besitzt die Fähigkeit, bei Kälte zu wärmen und bei Hitze zu kühlen. Diese Eigenschaft nennt man Thermoregulation.

Auch die anderen aus der Alpaka-Crew des Hofs, die in normalen Zeiten auf gebuchten Wanderungen im Everstorfer Forst mit Touristen und Einheimischen unterwegs wären, langweilen sich. Normalerweise würden sie an einem Tag „arbeiten“, sich am zweiten Tag ausruhen und dann ginge es wieder los. „Wenn ich morgens zu ihnen komme, kommen sie angelaufen, stellen sich hintereinander in Reihe auf, wie sie es tun, wenn wir auf Wanderung gehen, so unter dem Motto: Jetzt muss es doch endlich wieder losgehen.“, sagt Holter.

Alpakahof am Iserberg in Hamberge, Grevesmühlen. Quelle: Annett Meinke

Wanderung mit Schnelltest

Ein paar Wanderungen können zurzeit zwar stattfinden – mit Einheimischen, mit Sicherheitsabstand und vorliegendem, gültigen Schnelltest – , doch dafür melden sich nur wenige Menschen an. Letztlich ist auch das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Für die Alpakas und ihre Beschäftigung und auch für das Einkommen, das Holter normalerweise mit seinen Tieren generiert.

Dass Menschen aus anderen Bundesländern nicht nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen dürfen, ist etwas, das er nicht wirklich versteht. Wie die meisten Menschen nicht, die in touristischen und therapeutischen Kontexten arbeiten.

„Pfingsten haben wir schon abgeschrieben.“, sagt er. Auch Märkte, auf denen die Familie ihre Alpakawolle und aus Wolle hergestellte Artikel anbietet – , die sie sonst auch im Hofladen vertreibt, der ebenfalls nicht öffnen darf – , werden in diesem Frühjahr wohl erneut ausfallen.

Der Tag des offenen Hofes, der am 29. und 30. Mai vom Bauernverband veranstaltet werden sollte, schon der im vergangenen Jahr fiel aus, wurde bereits erneut abgesagt. Und auch über ein weiteres Standbein der Familie, die Vermietung der Ferienwohnung, kommt kein Geld rein.

Eine Fahrradgruppe schaut am Alpakahof am Iserberg in Hamberge, Grevesmühlen vorbei. Rein dürfen die Kinder und Jugendlichen aber immer noch nicht - wegen Corona. Quelle: Annett Meinke

Nebenjob erhält den Alpakahof

Dass die Familie den Hof mit den Tieren halten kann, über die lange Zeit, ohne nennenswerte Einkünfte mit den Alpakas zu erzielen, hat mit einem Glücksfall zu tun. Im Februar vergangenen Jahres, zu einer Zeit, in der noch gar nicht klar war, dass es kommen würde, wie es kommt, begann Marco Holter auf Bitten eines Freundes hin im Nebenerwerb als Filialleiter für das Unternehmen „Tabakbörse“, das unter anderem Läden in Wismar betreibt, zu arbeiten. Hätte Holter diesen Job damals nicht angenommen, würde es jetzt noch schlechter aussehen.

Von Annett Meinke