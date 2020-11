Alt Farpen

Janna Skroblin öffnet die großen Tore ihrer alten Scheune in Alt Farpen, Lindenweg 40. Die Sonne kommt rein, genauso die kühle Herbstluft. Aber das Tageslicht ist durch nichts zu ersetzen. Und gegen die Kälte helfen Wollschichten und heißer Kaffee beziehungsweise Tee.

„Unsere Meerfliesen“, zeigt Juliane Umbreit auf das stetig wachsende Meer von Fliesen in den verschiedenen Herstellungsstadien zwischen roh, gebrannt und verkaufsfertig. Juliane Umbreit und Janna Skroblin werkeln seit einigen Monaten zusammen in ihrer „Kleinen Fliesenmanufaktur Meerfliesen“.

Anzeige

Prägeton

„Wir kennen uns schon lange“, erzählt die Illustratorin Juliane Umbreit aus Wismar. Als Bühnenbildnerin hat Janna Skroblin regelmäßig mit dem Werkstoff Ton zu tun. Juliane meinte irgendwann, sie würde gerne Fliesen bemalen. Aus der Idee wurde ein großes, kunstvolles Experiment.

Zur Galerie Die Arbeiten aus der „Kleinen Fliesenmanufaktur Meerfliesen“ sind abwechslungsreich und etwas besonderes. Janna Skroblin und Juliane Umbreit werkeln zusammen in einer alten Scheune in Alt Farpen.

„Wir haben gemerkt, die Menschen haben Bedarf an solchen Fliesen“, erzählt Juliane Umbreit und schwärmt von der Verbindung von Fläche und Gestaltung auf dem Ton. Sie haben für sich eine Prägetechnik entwickelt, mit der die Umrisse von ganzen Fischschwärmen, Vögeln und floralen, aber auch abstrakten Motiven mittels Linolschnitte auf den „lederharten“ Ton gedrückt werden.

Plastizität auf wenigen Millimetern

Nach dem ersten Brand werden die so entstandenen Fliesen „angobiert“. „Das ist Ton mit Farbkörpern“, erklärt Janna Skroblin. Die Frauen arbeiten mit lachsfarbenem oder dunkelbraunen Ton. So entstehen mit hellerer „Angobe“ interessante Farbkombinationen und eine beeindruckende Tiefenwirkung auf den wenigen Millimetern Höhenunterschied einer so geprägten Fliese.

„Die Angobe wird raus geschliffen oder raus gewischt“, erklärt Janna Skroblin weiter. Sie arbeiten beispielsweise auch mit Oxiden auf dieser Angobe. Eine Technik, die schon die alten Römer kannten. Juliane Umbreit: „Das sind Experimente, die klappen manchmal und manchmal auch nicht.“ Und genau das macht den beiden Künstlerinnen Spaß.

An die Wand

„Viele nutzen die Fliesen als kleine Bilder an der Wand“, erzählt Janna Skroblin von der Wirkung einer solchen Fliese beispielsweise auf einer mit Lehm verputzten Wand. „Auch als Untersetzer sind sie beliebt.“ Juliane Umbreit schmunzelt: „Sie sind nicht dazu gedacht, um damit eine ganze Wand zu fliesen.“

Und so stehen die beiden Freundinnen in der großen Scheune, kombinieren die Linolschnittfiguren zu verschiedenen Mustern auf der Fliese, lassen Fischschwärme miteinander tanzen oder stolze Vögel auf der kleinen Fläche ihre Hälse strecken. Eine aufwendige Technik: „Man hat jede Fliese mehrfach in der Hand“, berichtet Janna Skroblin.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Fayence-Malerei

Bei 1080 Grad werden die Fliesen dann gebrannt, mitunter mehrfach. Und auch das ist ein großes Experiment: Die Ergebnisse variieren, je nachdem, ob die Fliesen unten oder oben im Brennofen liegen. „Das ist immer eine große Überraschung, wie zu Weihnachten“, beschreibt Juliane Umbreit.

Eine kleine Fliesenserie ist gerade mit Fayence-Malerei fertig geworden. Die Technik sieht aufwendig aus, ist aber im Vergleich zum Stempeln und angobieren wesentlich einfacher. Vorausgesetzt, man kann so gut zeichnen und malen wie die beiden Künstlerinnen.

Hoffen auf Kunsthandwerkermärkte

Sie hoffen nun, ihre Werke auf den Kunsthandwerkermärkten im Dezember anbieten zu können. Für St. Georgen hatten sie eine Zusage. Ob der Markt stattfinden kann, bleibt abzuwarten. Ein anderer Markt im Museum Meinigen wurde schon abgesagt, dort wären die Künstlerinnen mit ihren „ Meerfliesen“ gewesen.

Am 28. und 29. November hoffen die beiden Frauen, ihre Fliesen auf dem kleinen Adventsmarkt in einer Poeler Töpferei am Schwarzen Busch mit anbieten zu können. Sie versuchen es auch mit Direktverkauf: sie öffnen sie tageweise ihre „Kleine Fliesenmanufaktur“ direkt und haben einen Ort in Wismar zum Verkauf.

Offene Werkstatt und offene Diele Juliane Umbreit und Janna Skroblin verkaufen ihre Fliesen nun direkt. Jeden Freitag von 14 bis 17 Uhr laden sie in ihre „Offene Werkstatt“ in der Scheune im Lindenweg 40 in Blowatz, Ortsteil Alt Farpen – mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz. Gleiches gilt für die Wismarer Verkaufsstelle der beiden Künstlerinnen. Jeden Adventssamstag jeweils von 10 bis 12 Uhr werden ihre Keramikfliesen auch in der Diele der Wismarer Hängepyramidenwerkstatt (www.haengepyramide.de) im St. Marien-Kirchhof 6 gezeigt.

Lesen Sie auch

Von Nicole Hollatz