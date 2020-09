In den Gotteshäusern Mecklenburgs gibt es eine Menge historischer Schätze zu entdecken. Eine der ältesten Kirchen ist die in Dreveskirchen in der Nähe von Wismar. Bischof Brunward hat im Jahr 1229 den Neubau erlaubt – in „Oedeskerken“, der „ Kirche in der Einöde“, weil der Ort so weit ab von der Bebauung lag. Entstanden ist ein stattlicher Backsteinbau, dessen Chor als ältester Teil aus der Mitte des 13. Jahrhunderts stammt und ein Beispiel für den Übergang von der Romanik zur Gotik ist.

Die Orgel hat der mecklenburgische Hoforgelbaumeister Paul Schmidt aus Rostock gebaut. Auf dem Giebelschild der Außentürme steht „Anno 1754“. Das Musikinstrument hat ein barockes Podest und mit den handgegossenen Zinnpfeifen ist es die älteste von fünf erhaltenen Paul-Schmidt-Orgeln in Mecklenburg.

Der Umbau 1840 ist der erste Auftrag des Wismarer Orgelbauers Friedrich Wilhelm Winzer in Mecklenburg gewesen. Er disponierte die Orgel um, änderte die Spiel- und Registertrakturen sowie die Windladenlager und Windkästen.

Mit einer besonderen Orgel kann auch die Kirche in Dambeck, Gemeinde Bobitz, punkten. Sie wurde erst in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhundert auf einem Feldsteinfundament gebaut. Selten ist die verbretterte Fachwerkkonstruktion des oberen Geschosses, die aus dem Mittelalter stammt. Während der Orgel-Restaurierung im Jahr 2009 fand der Orgelbauer Andreas Arnold folgende Notiz im Windkanal: „ Friedrich Ludwig Teodor Friese geb. 18/4 1827 hat diese Orgel gebaut im Jahr 1850. Die(s) ist meine erste Orgel, welche ich erbaut habe allein, Gott gebe seine(n) Segen. Sie ist am Himmelfahrtag eingeweiht.“ Das ist der Beweis, dass der Vertrag zwar mit Friedrich Friese II, dem Hoforgelbauer der Schweriner Schlosskirche, geschlossen wurde, die Ausführung erfolgte allerdings durch seinen Sohn Friedrich Friese III., der die Orgelwerkstatt 1856 übernommen hatte und sie zur bedeutendsten Orgelfirma Mecklenburgs ausbaute.

Hölzerner Taufengel in Rerik

Taufengel, Kirche Rerik Quelle: Peter Gerds

Etwas ganz besonderes hängt in der barocken Kirche von Rerik – ein frei im Chor hängender hölzerner Taufengel aus dem Jahr 1755. Er dürfte zeitgleich mit dem Altaraufsatz entstanden sein. Nach neuesten dendrochronologischen Datierungen soll die hölzerne Dachkonstruktion des Gotteshauses hingegen schon aus dem Jahr 1243 stammen.

Der Turm wurde allerdings erst nach 1400 gebaut. Ob es einen Vorgängerturm gab, ist nicht bekannt. Das Gotteshaus, das nur wenige Meter von der Ostsee entfernt errichtet wurde, hat eine außergewöhnlich vollständige barocke Ausstattung und Ausmalung. Im Auftrag des Landesherren wurde diese durch den Wismarer Maler Hinrich Greve 1668 vorgenommen. Bei der Restaurierung im Jahr 1974 wurden Ausschnitte der ursprünglichen Wandmalereien um 1300 freigelegt.

Sakramentshaus am Münster

Eines der wichtigsten hochgotischen Backsteinbauwerke im Ostseeraum ist das Doberaner Münster. Es liegt an der europäischen Route der Backsteingotik und beherbergt eines der ältesten Retabel (Altaraufsatz), das um 1310 angefertigt wurde. Besucher sehen und erleben dort eine nahezu vollständige Ausstattung einer mittelalterlichen Kirche und können draußen im Garten eines von Deutschlands ältesten erhaltenen Sakramentshäusern sehen.

Großer Sanierungsbedarf 97 Prozent der insgesamt 664 Kirchen in Mecklenburg-Vorpommern stehen unter Denkmalschutz. Es gibt 84 Stadt- und 580 Dorfkirchen. Etwa 100 von ihnen sind gefährdet. Das heißt, jedes siebente Gotteshaus ist dem Verfall ausgeliefert. Die Landeskirche schätzt die notwendige Investitionssumme für eine Notsicherung auf 24 Millionen Euro.

Das Münster, auch als „Perle der norddeutschen Backsteingotik“ bezeichnet, ist die hochgotische Kirche des ehemaligen Zisterzienserklosters. Fürst Pribislaw genehmigte nach 1164 dem ersten Schweriner Bischof Berno die Gründung eines Klosters. 1171 wurde das es noch am alten Standort in Althof bezogen. Bei gewaltsamen Thronfolgeauseinandersetzungen nach dem Tod Pribislaws wurde das Kloster nur acht Jahre später zerstört. 1186 erfolgte die Neuansiedlung in Doberan, dessen kleiner romanischer Bau im 13. Jahrhundert durch ein neues Münster ersetzt wurde. 1296 war die Vollendung des Rohbaus nach nur 20 Jahren Bauzeit, am 3. Juni 1368 erfolgte die Schlussweihe des gotischen Münsters.

Ältestes Hochaltar in Doberan

1552 wurde das Kloster aufgelöst, das Münster aber als Doberaner Pfarrkirche gesichert. Das ist es bis heute. Die Innenausstattung blieb von Kriegswirren und Bilderstürmen weitgehend verschont. In keiner anderen Zisterzienserkirche europaweit blieb eine reichere mittelalterliche Ausstattung erhalten. So ist der Hochaltar der älteste vollständig erhaltene Flügelaltar der Kunstgeschichte. Er hat neben einer steinernen Retabelwand auch Relquienschreine.

Der Hochaltar im Doberaner Münster Quelle: Katja Peters

Das Gesamtwerk ist beidseitig mit mehr als 30 Szenen aus der Bibel gestaltet. Der doppelseitige Kreuzaltar befindet sich heute wieder an seinem ursprünglichen Platz zwischen dem ehemaligen Mönchschor und dem Chor der Laienmönche, nachdem er einige Jahrhunderte an der Westwand der Kirche aufgestellt war. Die Weinblätter sind nach mittelalterlichem Vorbild mit einer Kupferoxidlösung beschichtet. Der romanische Taufstein stammt übrigens aus der Marienkirche Wismar. Der Kreuzaltar ist das monumentalste Werk seiner Art und Zeit europaweit.

Das Beinhaus ist, neben dem Karner in Paderborn, das einzige Bauwerk dieser Art im norddeutschen Raum. Es wurde 2002 in die Liste national bedeutender Denkmäler aufgenommen. Hier wurden die Gebeine verstorbener Klosterbrüder, deren Gräber neu belegt wurden, aufbewahrt.

Das Beinhaus am Doberaner Münster Quelle: Katja Peters

Funkanlagen im Glockenstuhl

Und noch etwas Großes gibt es am Münster: Im Dachreiter ist in Höhe des Glockenstuhls eine Reihe von Richtfunk- und Alarmanlagen untergebracht. Sie sind zwar von außen nicht sichtbar, dennoch ist es das weithin höchste Mobilfunk-Bauwerk der Region.

Größtes Schnitzretabel in Wismar

In der Hansestadt Wismar beherbergt die Kirche St. Nikolai eine Vielfalt von Schnitzretabeln aus mehreren städtischen Kirchen, darunter das größte erhaltene aus der St.-Georgen-Kirche. St. Nicolai wurde von 1381 bis 1487 als Kirche der Seefahrer und Fischer erbaut. Als Teil der Wismarer Altstadt gehört sie seit 2002 zum Unesco-Weltkulturerbe.

Eine Auszeichnung, die das Doberaner Münster nicht geschafft hat. Außerdem ist sie nach St. Marien in Lübeck die zweithöchste Basteinbasilika der Welt und gilt sogar als deren Nachfolgebau. Im Zweiten Weltkrieg haben die beiden anderen Großkirchen St. Marien und St. Georgen ihre Dachflächen und Gewölbe verloren. Deswegen befinden sich die wertvollsten Stücke ihrer Ausstattung in der Nikolaikirche. Wie eben das Retabel aus St. Georgen. Es stammt aus der Zeit um 1430 und ist im aufgeklappten Zustand 10,5 Meter breit. Mit Predella, also dem Sockel, und der Bekrönung ist es 4,42 Meter hoch – und damit das größte seiner Art im Ostseeraum. Zu sehen sind 42 Heiligenfiguren auf der Vorder- und 16 Maltafeln auf der Rückseite. Erst nach der Restaurierung im Jahr 2008 wurde es in der Südvorhalle in der Nikolaikirche aufgestellt. Seitdem finden jeden Donnerstag um 18.05 Uhr Andachten vor dem Hochaltar statt, in den die einzelnen Heiligen vorgestellt werden.

Superlative in der Seefahrerkirche

Doch auch der eigene Hochaltar der Nikolaikirche ist etwas Besonderes. Er ist ein großartiges Zeugnis des Spätbarock und ist 1774 datiert. Die Entstehungszeit des Rokoko ist nur an dem begleitenden, goldenen Rahmendekor zu erkennen. Zwei Gemälde sind in ihm vereint: einmal das Abendmahl in der Predella und im Hauptgeschoss ein älteres Gemälde des Malers Benjamin von Block – eine Kopie der berühmten Kreuzabnahme von Rubens.

Und es gibt noch ein paar Superlative in der Seefahrerkirche zu entdecken. Beispielsweise ist das steile Verhältnis von Breite zur Höhe (1 zu 3,5) in der Gotik woanders kaum zu finden. Der Umbau von der dreischiffigen Hallenkirche zur Kathedrale ähnlichen Basilika dauerte über 100 Jahre. Und auch die Glocken sind besonders. Die beiden ältesten hängen im Seigerturm und sind über 500 Jahre alt. Die schwerste Glocke hängt im Hauptturm, wiegt etwa 5,5 Tonnen und stammt aus der Barockzeit. Dort fühlen sich auch viele Tiere wohl, wie Fledermäuse, Holzwürmer und Falken.

Astronomische Uhr in Rostock

Einmalig in Rostock ist die astronomische Uhr in der Marienkirche. Der Zeitmesser ersetzte 1472 eine Vorgängerin, die 1379 fertiggestellt wurde. Mit dieser älteren Uhr stand sehr wahrscheinlich die heute noch zu hörende, 1379 gegossene Stundenschlagglocke in der Turmlaterne (übrigens die zweitälteste Schlagglocke in Deutschland) in Verbindung.

Die Astronomische Uhr in Rostock Quelle: Frank Söllner

1472 baute Hans Düringer das heute vorhandene Uhrwerk. Äußere Veränderungen fanden 1641 bis 1643 statt, so wurden in dieser Zeit das Glockenspiel sowie der Apostelumgang, ein um 12 und 24 Uhr stattfindender Figurenumlauf, angelegt. Das aus dieser Zeit stammende kunstvoll geschmiedete Schutzgitter für die Kalenderscheibe ist heute an der Ostwand des Südquerhauses zu sehen. Eine mechanische Restaurierung der Uhr fand 1977 statt.

Im Januar 2018 wurde das von 1885 bis 2017 reichende Kalendarium feierlich durch dasjenige für die Jahre 2018 bis 2150 ersetzt. Eine verkleinerte Reproduktion des auch hier auf den Bildern zu sehenden alten Kalendariums ist neben der Uhr aufgestellt, um weiterhin die Geburtstagsrecherche möglich zu machen.

An zweiter Stelle kommen das Taufbecken aus Bronze von 1290 und die große Sauer-Orgel (um 1798). Außerdem steht der Altar aus der Nikolaikirche, die 1942 zerstört wurde, in Marien. Die Schätze der Nikolaikirche und der Petrikirche sind weitgehend den Bombennächten zum Opfer gefallen. Erhalten sind in St. Petri die 17 Meter hohen farbigen Chorfenster mit Szenen aus dem Leben des Heiligen Petrus von Lothar Mannewitz (1963).

Besondere Orgel in Schönberg

Die Schönberger St.-Laurentius-Kirche besitzt die größte heute noch erhaltene Orgel des Wismarer Orgelbaumeister Friedrich Wilhelm Winzer (1811–1886). Sie wurde 1847 eingeweiht. Das Instrument ist fast original erhalten. Bis zum Ende seines Berufslebens hielt es sein Erbauer instand. 1894 erfolgte eine Reparatur, bei der die Trompete ersetzt wurde. 1911 wurde im Oberwerk die Aeoline eingesetzt. Anstelle des originalen Zinnprospektes, der 1917 für Kriegszwecke abgeliefert werden musste, befand sich bis Ende 2006 Ersatz aus Zink.

Zur sehenswerten Ausstattung der Marienkirche in Klütz bei Boltenhagen gehören der Barockaltar von 1730, die reich beschnitzte Renaissance-Kanzel aus dem Jahr 1587 mit den Wappen mecklenburgischer Adelsfamilien und das Römergestühl aus dem frühen 15. Jahrhundert. Außerdem verfügt die Kirche über einen gotischen Taufstein sowie eine beschnitzte Taufe der Spätrenaissance, deren Gehäuse aus dem Jahr 1653 stammt. Die Kirche zählt zu den ältesten in Mecklenburg-Vorpommern.

Von Katja Peters