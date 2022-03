Altes Buch mit neuen Bildern: Wismar vor 100 Jahren und jetzt

Wismar

1922 schrieb der damalige Ratsarchivar Dr. Friedrich Techen (1859-1936) seinen „Abriß der Geschichte Wismars bis zur Revolution“ – ein kleines schmuckloses Heftchen, ohne Kapiteleinteilung und Fotos. 100 Jahre später hat Volker Stein von der Wismarer Hugendubel-Filiale das Buch neu herausgebracht – jetzt mit Fotos und Kapiteleinteilung.

Altes Buch mit neuen Bildern

„Es sind schon die tollen Schwarz-Weiß-Fotos, die das Buch attraktiv machen“, dankt Volker Stein dem Fotografen Markus Ehmcke. Stein hat die alte Auflage abgeschrieben, mitunter kleine Erklärungen zu Begriffen geliefert und eine aktuelle Zahlenchronik zusammengestellt, „die leider mit der Pleite der Werft eine tragische Vollendung findet.“

Zur Galerie Die kontrastreichen Schwarz-Weiß-Fotos von Markus Ehmcke fallen auf. Er lebt erst seit 2009 in Wismar und konnte dank der Buchprojekte seine Heimatstadt neu und intensiver entdecken.

Markus Ehmcke ist die Orte, die Techen beschreibt, abgelaufen. „Soweit sie noch existieren“, so der Fotograf, der mit seiner extrem kontrastreichen Art zu fotografieren auffällt. 150, 170 Orte waren das: „Für mich als nicht geborenen Wismarer war es spannend, wie viele dieser historischen Orte wir hier noch haben.“ Ehmcke arbeitet in der Erwachsenenbildung und ist 2009 nach Wismar gezogen. Beim Streifzug durch die Stadt hat ihn oft die Tochter begleitet – so haben sie zusammen Ecken und neue Perspektiven entdeckt, die sie vorher noch nicht kannten.

Reise in die Geschichte

„Der Gedanke war es ja auch, das alte Geschichtswerk wieder zu beleben“, so Markus Ehmcke. Das Buch gewährt einen Blick in die Wismarer Vergangenheit: „Wer genau liest, weiß, dass er dankbar sein kann, im Wismar von heute zu leben. Das Wismar des 19. Jahrhunderts war eine sehr viel nüchternere Stadt, grauenhaft stinkend wegen der schlechten Kanalisation“, beschreibt Markus Ehmcke. Techen hat keinen werbenden Reiseführer geschrieben. „Die Orte, die heute die touristischen Hotspots sind, haben damals gestunken bis zum Abwinken!“, lacht Markus Ehmcke.

Die Ehmckeschen Fotos wirken teilweise zeitlos, als könnten sie aus der Zeit Techens stammen. Markus Ehmcke hat versucht, ohne Autos oder andere verräterische Spuren der Zeit zu fotografieren. Dazu die historischen Texte: Es ist spannend zu lesen, wie nüchtern Techen die Geschichte seiner Stadt beschreibt: „Wismar war seit etwa Mitte des 15. Jahrhunderts auf den dürren Ast geraten, ohne dass man über die Ursachen völlig klar sieht“, so ist es im Buch zu lesen. „1480 war die Zahl der leer stehenden Häuser bedenklich geworden, etwas früher aber schon die Stadt in Geldklemme, worunter die Rentner zu leiden hatten.“

Niedergang der Stadt

Nach dem Siebenjährigen Krieg folgte ein Niedergang (1756-1763). „Hatte man sich vorher über die starke Garnison fast ständig beklagt, so empfand man jetzt deren Bestand von gegen 100 Mann als Einbuße. Mit der Brauerei ging es völlig bergab; die Gewöhnung an Kaffee, Tee und Wasser gab ihr den Rest.“

Und so schreibt Techen weiter: Dass das schwedisch verpfändete Wismar wertlos für die Schweden wurde, dass die Napoleonischen Kriege mit der Kontinentalsperre gut waren für die heimische Wirtschaft, dass Wismarer aber sehr unter dem Zoll zu leiden hatten. Das Originalbuch geht bis zum „Krieg und Revolution“. Techen beschreibt kurz und knapp die Folgen – die „ungeheuer langen“ Verlustlisten und die Frauen, die nun als Bahnarbeiter und Schaffner arbeiten müssen.

Krieg und Revolution

Mit dem, was Techen selbst erleben durfte, werden seine Beschreibungen persönlicher: „Lebensmittel und Kleidung wurden dem Einzelnen aufs knappste zugemessen. Wir lernten Brot-, Fleisch-, Fett-, Zucker und mehr dergleichen Karten kennen und durften ohne Schein keinen Schuh und kein Taschentuch kaufen. Das ward mit mehr oder weniger Geduld ertragen und mehr oder minder ehrlich durchgeführt.“

„Ob Wismar Krieg und Revolution verwinden wird, das hat die Zukunft zu zeigen“, so endet Techens Chronik. Volker Stein hat sie weiter geschrieben und eine Zeittafel ab 1229 hinzugefügt. Ganz aktuell ist die Insolvenz der Wismarer Werft mit drin. Und ganz optimistisch freut er sich auf das Jahr 2029 mit der 800-Jahrfeier Wismars im Rahmen der Hansetage der Neuzeit“.

Techen und Wismarer Fotos Dr. Friedrich Techen gilt als erster hauptamtlicher Wismarer Stadtarchivar. 1879 hat er sein Abitur an der Großen Stadtschule gemacht und anschließend alte Sprachen, Germanistik und Geschichte studiert. Sein Buch „Geschichte der Seestadt Wismar“ erschien 1929 zur 700-Jahrfeier der Stadt und dient immer noch als Nachschlagewerk. Das Buch „Wismars Geschichte kompakt“ mit dem Text von Friedrich Techen und den Fotos von Markus Ehmcke gibt es für 19,90 Euro bei Hugendubel in Wismar. Zeitgleich erscheinen auch zwei Kalender für das kommende Jahr mit Wismarfotos von Markus Ehmcke – einmal im DIN-A3-Format und als Postkartenkalender.

Von Nicole Hollatz