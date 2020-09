Am Bahnhof Bad Kleinen: Betrunkener schlägt Mann ins Gesicht

Bad Kleinen

Eine unschöne Begegnung hatten sechs Freunde auf dem Bahnhof Bad Kleinen mit zwei Fremden. Als sie auf den Zug nach Rostock warteten, stellten sich die Männer einfach zu ihnen. Sie waren der Gruppe schon in der Regionalbahn von Lübeck nach Bad Kleinen aufgefallen. Während der gesamten Fahrt am Sonnabendabend hatten die Störenfriede laut herumgebrüllt und andere Reisende beleidigt.

Bei Zusammentreffen auf dem Bahnsteig in Bad Kleinen reagierte die Gruppe nicht auf die Männer, die deshalb wieder weggingen. Daraufhin fingen die sechs Freunde wieder an, sich zu unterhalten und zu lachen. Plötzlich drehte sich einer der beiden Männer um und warf eine leere PET-Flasche auf eine Frau aus der Gruppe. Außerdem trat er mit dem Fuß in Richtung ihres Rücken. Als einer ihrer Freunde schlichtend eingreifen wollte, schlug ihm der Randalierer mit der flachen Hand ins Gesicht.

Polizei wartete in Rostock

Danach beruhigte sich die Situation und beide Gruppen setzen sich getrennt voneinander in den Zug nach Rostock. Unterwegs verständigten die Opfer die Polizei. So wurden die beiden Täter am Rostocker Hauptbahnhof bereits von der Bundespolizei erwartet.

Die hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Beim Täter wurde ein Atemalkoholwert von 2,25 Promille festgestellt.

