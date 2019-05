Wismar

Premiere in Wismar: Am Sonntag 5. Mai, gibt es den ersten Kreuzfahrt-Passagierwechsel. Möglich macht das die „Astor“. Das 176 Meter lange Schiff macht gegen 8.30 Uhr auf dem Liegeplatz 17 am alten Hafen fest. Es kommt aus dem polnischen Gdansk und fährt am Abend (18 Uhr) weiter nach Malmö, die drittgrößte Stadt Schwedens. 650 Passagiere kann die „Astor“ aufnehmen. Hinzu kommen 282 Crew-Mitglieder.

Der Shantychor Blänke und die Wismarer Schützen gestalten ein kleines Unterhaltungsprogramm.

Häufig wird die „Astor“, die 1987 in Dienst gestellt wurde, mit einem anderen Schiff verwechselt. Denn: Unter dem gleichen Namen ist von 1983 bis 1984 die heutige „Saga Pearl II“ in der Fernsehserie „Das Traumschiff“ eingesetzt worden.

Marie Nitsch