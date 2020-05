Am Wiesenweg: Wismar hat jetzt einen Spielplatz für kleine Gärtner

Wismar

Da freuen sich die Jungs Maximilian und Bruno: In Wismar gibt es einen neuen Spielplatz. Am Montag ist er offiziell eröffnet worden – am Wiesenweg. Ganz neu ist der Platz nicht, aber er hat eine aufwendige Schönheitskur hinter sich und sieht nun aus wie ein großer, grüner Garten. Die Kinder können sich auf einem Schneckenpfad, einem Grasturm mit Rutsche, einer Bienenwippe und einem Sandspieltisch austoben.

Bruno und Maximilian, beide 3 Jahre alt, haben es ausprobiert und sind begeistert – vor allem vom Klettergerüst mit Rutsche. Denn an dem befinden sich auch Netze und eine Hängebrücke. Zum Picknicken ist der Platz auch geeignet. 48 000 Euro hat der Investor des neuen Wohngebietes am Klußer Damm, die Dewenter Tiefbau KG, in den Spielplatz „Gärtnern am Wiesenweg“ investiert.

Anzeige

Mehr Infos

Weitere OZ+ Artikel

Von Kerstin Schröder