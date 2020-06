Am Wismarer Kagenmarkt: Unbekannte schälen Linde komplett die Rinde ab

Wismar

Sowas sieht man selten: einen komplett abgeschälten Baum. Für den bedeutet das das Todesurteil. Der Baum ist tot, muss nun entfernt werden – teilt das Wismarer Bauamt mit. Unbekannte haben der zehnjährigen Kaiserlinde am Kagenmarkt die Rinde abgezogen.

Schaden rund 3500 Euro

Die Parkanlage war vor zehn Jahren hergerichtet worden. Der Ersatz eines solchen Baumes kostet rund 3500 Euro. Mehr Grün, sanierte Wohngebäude, neue Skateranlage – am Kagenmarkt wird seit Jahren viel in Wohn- und Umfeldqualität investiert. „Es ist unverständlich und absolut nicht hinnehmbar, dass Menschen unseren gemeinschaftlichen Raum für ihre Charakterlosigkeit missbrauchen“, sagt Wismars Bürgermeister Thomas Beyer. Anwohner oder Passanten, die diese Straftat beobachtet haben, werden gebeten, ihre Hinweise an die Polizei weiterzugeben.

Von OZ