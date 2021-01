Dorf Mecklenburg

Das Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen plant, eine eigene Drehleiter als Hubrettungsfahrzeug anzuschaffen. Es habe sich bei der Brandschutzbedarfsplanung der neun amtsangehörigen Gemeinden herausgestellt, dass dieses Feuerwehrfahrzeug aufgrund der Gebäudehöhen notwendig ist, erklärt Verwaltungschef Eckhard Rohde.

Eckhard Rohde, Leiter der Amtsverwaltung Quelle: Haike Werfel

Anzeige

Im Ernstfall müssen die Brandbekämpfer bislang die Drehleiter aus Wismar, Grevesmühlen oder Neukloster-Warin anfordern. „Das sind zu lange Wege. Es ist nicht zu schaffen, dass die Drehleiter in zwanzig Minuten am Brandort ist“, erläutert Rohde. Deshalb hat sich der Amtsausschuss darauf geeinigt, für rund 750 000 Euro eine Drehleiter zu erwerben. Um die finanzielle Belastung dieser teuren Investition abzufedern, soll die Verwaltung einen Förderantrag beim Landesinnenministerium stellen. Rohde geht davon aus, dass das Amt die Drehleiter frühestens in zwei Jahren erhalten wird.

Drehleiter wird in Dorf Mecklenburg untergebracht

Sie soll dann bei der Freiwilligen Feuerwehr Dorf Mecklenburg stationiert werden. Laut Rohde sei sie wie die Bad Kleiner Feuerwehr am besten ausgestattet. Aber letztere hätte mit dem Bahnhof Bad Kleinen und möglichen Rettungseinsätzen auf dem Schweriner Außensee bereits zusätzlich große Aufgaben zu gewährleisten. Außerdem soll die Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg ein neues Gerätehaus erhalten. Das jetzige Gebäude Am Burgwall platzt wegen der zahlreichen Fahrzeuge aus den Nähten.

Freiwillige Feuerwehr erhält neues Gerätehaus

Als neuen Standort haben die Gemeindevertreter eine kommunale Fläche am Rambower Weg gewählt. Sie befindet sich am Ortsrand in Richtung Metelsdorf. Für diese kleine Nachbargemeinde gewährleistet die Feuerwehr Dorf Mecklenburg seit Jahren die Brandschutzaufgaben ebenfalls. Die Einsatzwege bis nach Metelsdorf sowie auf die Autobahn 20 über die Anschlussstelle Wismar-Mitte, die sich bei Metelsdorf befindet, würden sich vom neuen Standort aus verringern.

Kosten des Neubaus werden auf 5,2 Mio. Euro geschätzt

Gründe, die zwingend für den Standort sprechen. Allerdings steht noch nicht fest, ob das Grundstück von der Bodenbeschaffenheit her geeignet ist. „Eine entsprechende Untersuchung ist bereits beauftragt“, informiert der Leiter der Amtsverwaltung. „Sollte sich herausstellen, dass der Boden nicht tragfähig ist, steht für das Bauvorhaben ein Standort am Schwarzen Weg zur Verfügung.“ Gemeint ist das Gelände der ehemaligen BAU, der Beschäftigungsinitiative Arbeit und Umwelt.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses sind bislang grob auf 5,2 Millionen Euro geschätzt. In diesem Jahr soll die Planung angeschoben und ein Fördermittelantrag gestellt werden. Das Land gewährt für solche Vorhaben derzeit einen 75-prozentigen Zuschuss. Das ist laut Verwaltungschef ein höherer Fördersatz als in den Vorjahren.

Von Haike Werfel