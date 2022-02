Neuburg

Brandschutzmaßnahmen dominieren die Vorhaben in diesem Jahr in den sechs Gemeinden im Amtsbereich Neuburg. Sie machen ihre Schule und ihre Kita sicherer, planen neue Feuerwehrgebäude oder die Anschaffung von Löschfahrzeugen. In zwei Gemeinden werden neue Wohngebiete erschlossen. „Der Wunsch, ein Eigenheim mit Garten zu haben, hat sich in der Corona-Pandemie noch verstärkt“, so der Eindruck von Angela Lange, Leiterin der Amtsverwaltung Neuburg. Kein Wunder, dass die insgesamt 17 Baugrundstücke in Hornstorf und in Hof Redentin, Gemeinde Krusenhagen, bereits vergeben sind.

Blowatz macht Schule und Kita brandschutzsicher

Die Gemeinde Blowatz hat im vergangenen Jahr begonnen, die Brandschutzmängel in ihrer Grundschule in Dreveskirchen zu beheben. An das zweigeschossige Gebäude wurde eine Außentreppe als zweiter Rettungsweg angebaut. Derzeit erfolgen in den Winterferien die lärmintensiveren Arbeiten im Inneren des Schulhauses: Es werden zwei Brandschutztüren eingebaut. Auch in der Kita, die im denkmalgeschützten Gutshaus in Dreveskirchen untergebracht ist, haben Landkreismitarbeiter bei der Brandschutzkontrolle Mängel ausgemacht. Unter anderem werden an der Rückseite des zweigeschossigen Hauses ebenfalls Fluchttreppen angebaut. An den Kosten von insgesamt 350 000 Euro beteiligt sich das Land mit 200 000 Euro.

Neuburg investiert in Schule, Sportplatz, Gemeindezentrum

Die Gemeinde Neuburg hat sich für eine kostengünstigere Variante entschieden und lässt für 100 000 Euro in ihrer Regionalen Schule mit Grundschule vier Rauchschutzvorhänge einbauen. Das sind moderne Brandschutz-Systeme, die Teile von Räumen oder ganze Räume bei plötzlicher Rauchentwicklung abschließen, sodass andere Gebäudeteile nicht weiter betroffen sind und sich die Schüler und Lehrer in Sicherheit bringen können. Der Anbau von Fluchttreppen ans Schulgebäude hätte laut Bauamtsleiter Birger Lange 380 000 Euro gekostet. Außerdem sollen sogenannte Paniktüren eingebaut werden, die nur zu einer Seite aufgehen. Für diese Brandschutzmaßnahmen erhält die Gemeinde 90 000 Euro aus dem Ilerl-Programm zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung.

Thingplatz erhält einen Aussichtsturm

Die Schule soll ferner eine Sportanlage erhalten – hinter dem Schulgebäude. Jetzt müssen die Kinder und Jugendlichen immer den großen Sportplatz des Neuburger SV nutzen. In diesem Jahr sollen die Planungen erfolgen. Wenn das Vorhaben gefördert wird, soll es 2023 umgesetzt werden. Das gilt auch für den Hortneubau mit 100 Plätzen. „Derzeit werden die Kinder in der Schule betreut. Sie will im Rahmen der Ganztagsschule dann auch die Horträume nutzen“, erläutert Amtsleiterin Angela Lange. Baubeginn für das zwei Millionen Euro teure Vorhaben könne frühestens im nächsten Jahr sein und nur, wenn es Fördermittel gibt.

Die sind zwar für den Bau eines Aussichtsturms auf dem Thingplatz in Neuburg längst da. Auch die Planung liegt seit 2019 vor. Allerdings bedurfte es eines denkmalpflegerischen Konzeptes, weil der Platz als Bodendenkmal eingestuft ist. Jetzt liegen der Bauantrag samt Konzept schon seit Oktober in der Kreisverwaltung zur Genehmigung vor. Außerdem setzt Neuburg den Umbau und die Sanierung des Gemeindezentrums fort. Im zweiten Bauabschnitt sollen eine Küche im Gemeinderaum sowie eine Großküche und ein Ausstellungsraum für Gewerbetreibende entstehen.

Hornstorf benötigt dringend ein neues Feuerwehrgebäude

Die Gemeinde Hornstorf ist weiterhin mit dem Großgewerbe- und Industriestandortes befasst, den sie gemeinsam mit der Hansestadt Wismar erschließt. Nachdem mit der Zufahrt die äußere Erschließung wahrscheinlich im März beendet ist, geht es mit der inneren Erschließung der einzelnen Grundstücke weiter. Von den 30 Millionen Euro, die in diesem Jahr investiert werden, erhält die Gemeinde 20 Millionen gefördert. Dringend benötigt sie ein neues Feuerwehrgerätehaus. Das hat die Brandschutzbedarfsplanung deutlich gemacht. Das jetzige Feuerwehrhaus mitten im Dorf ist viel zu klein, Erweiterungsmöglichkeiten sind nicht vorhanden. Für den neuen Standort gegenüber der Bahn sind bereits die Gärten gekündigt worden. Nun muss es zunächst eine Bauleitplanung geben. Zudem ist das Zwei-Millionen-Projekt nicht ohne Fördermittel zu realisieren. Zugesagt sind sie bereits, um ein neues Löschfahrzeug, ein wasserführendes Tragkraftspritzenfahrzeug, anzuschaffen. Zu guter Letzt wird die Gemeinde im Zuge der Deckensanierung der Kreisstraße 35 im Ortsteil Kritzow zwei barrierefreie Bushaltestellen errichten.

Boiensdorf lässt Windmühle sanieren

Das Hauptvorhaben der Gemeinde Boiensdorf ist in diesem Jahr die Sanierung der Holländer-Windmühle in Stove. Sie hat seit über einem Jahr keine Haube und Flügel. Außerdem will die Gemeinde den Gehweg in der Mühlenstraße in Stove erneuern. Sie ist Teil der Landesstraße 12, die saniert werden soll.

Die Gemeinde Benz bedarf für ihr Vorhaben, ein kombiniertes Gemeindezentrum mit Feuerwehrgerätehaus zu errichten, unbedingt eine Förderung. Ohne die ist das Zwei-Millionen-Projekt nicht zu stemmen. Daher ist mit dem Baubeginn frühestens im nächsten Jahr zu rechnen. Das könnte auch für den Erwerb eines neuen Löschfahrzeuges HLF 10 zutreffen. Es soll 270 000 Euro kosten, von dem benötigen Zuschuss in Höhe von 180 000 Euro ist erst die Hälfte zugesagt.

Von Haike Werfel