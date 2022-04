Andreas Pasternack swingt zu Ostern in der Inselkirche Poel

Poel

Im Herbst 2020 testete der Musiker Andreas Pasternack mit „Pasternack in Church“ eine neue Konzertreihe in Mecklenburg-Vorpommern. Die Geschichte der Kirchen, die Backsteinarchitektur und ihre unnachahmliche Akustik haben es dem beliebten Musiker angetan. Am Ostersonntag, dem 17. April um 17 Uhr ist die Veranstaltung auch in der Inselkirche Poel zu erleben. Die Besucher erwartet ein Programm, das über den klassischen Jazz hinaus geht und auch beliebte Oldies der 1950er und 1960er Jahre bietet. Gespielt werden Titel von Frank Sinatra, Stan Getz und Dave Brubeck bis hin zu Udo Jürgens.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Kurverwaltung der Insel Poel und der Touristinformation Wismar. Reservierungen sind auch telefonisch möglich unter der Nummer 0176 / 25718825.

Von OZ