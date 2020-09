Rostock

Die rund 100 000 Angler im Nordosten finden an und auf der Ostsee sowie an den vielen Seen und Flüssen in Mecklenburg eine Vielzahl von hervorragenden Angelmöglichkeiten. An den Küstengewässern freuen sich die Boots-, aber auch zunehmend die Brandungsangler vor allem über viele und stattliche Plattfische.

„Neben Scholle & Co. werden auch nicht selten gute Makrelen und mitunter Dorsche gefangen“, sagt Mario Voigt-Haden. Der 52-Jährige aus Dorf Mecklenburg ( Nordwestmecklenburg) ist beim Landesanglerverband (LAV) für die Bereiche Umwelt, Natur und Artenschutz zuständig.

Anzeige

Raubfische bilden Laich aus

„In den Binnengewässern sind derzeit vor allem Barsch und Aal angesagt“, betont Peter Rinow (61). Zudem sei die beste Zeit für Hecht und Zander in Sicht. „Die Raubfische sind dabei, ihren Laich auszubilden. Deshalb benötigen sie eine Menge Energie. Sie sind verstärkt auf Futtersuche und beißen spürbar aktiver“, erläutert Rinow.

Weitere OZ+ Artikel

Der Rostocker ist hierzulande nicht nur aufgrund seines markanten Bartes einer der bekanntesten Petrijünger. Der mit allen Wassern gewaschene Profi kümmert sich seit vielen Jahren auch erfolgreich um die Ausbildung des Anglernachwuchses im Nordosten.

Ein erfahrener Angler: Mario Voigt-Haden ist beim Landesanglerverband für den Bereich Umwelt, Natur und Artenschutz zuständig. Quelle: Archiv

Die beiden Experten nennen im Folgenden nicht nur zwölf der jetzt angesagten Angel-Hotspots in Mecklenburg. Sie geben auch einige Tipps für die notwendige Angelausrüstung und bevorzugte Gewässertiefen.

12 aktuelle Angelhotspots in Mecklenburg Quelle: Benjamin Barz

1. Müritz und Binnenmüritz

Im Bereich Klink (Mecklenburgische Seenplatte) sollte der Angler auf ein Boot zurückgreifen können. Derzeit ist der Fang von bis zu 40 Zentimeter langen Barschen durchaus häufiger möglich. „Große Exemplare fängt man mit großen Kunstködern“, betont Rinow. Die Raubfische trifft man in sehr unterschiedlichen Wassertiefen an – von flachen Bereichen bis in etwa 16 Meter Tiefe. Ratsam ist eine kräftigere, 1,80 bis 2,40 Meter lange Barschrute mit etwa 30 Gramm Wurfgewicht und eine 12er geflochtene Schnur. Denn auch bei Zander und Hechten stehen die Barschköder hoch im Kurs. Die Ködergewichte je nach Gewässertiefe wählen – zwischen fünf und 15 Gramm sollten die Jigköpfe haben! „Im Schweriner See sind bei Tiefen von 20 Metern und mehr auch 30-Gramm-Köpfe ratsam. Selbst kleine Pilker kommen zum Einsatz“, erläutert Voigt-Haden.

Im Bereich der Binnenmüritz bietet sich gegenüber von Waren Richtung Ecktannen nicht zuletzt das Barsch-Angeln auf frei begehbaren Stegen oder aber vom Boot aus an.

2. Krakower See

Der Krakower See ( Landkreis Rostock) ist bis zu 28 Meter tief. Rund um Jörnberg beispielsweise kommen jetzt die Raubfische in Fahrt. Vor allem respektable Barsche und Hechte jagen hier. Im Bereich Wadehäng kann man mit der Grundrute auch gut auf Aal ansitzen. Grundbleie zwischen 30 und 60 Gramm wählen! Als Köder eignen sich Tauwurm und toter Köderfisch.

3. Kummerower See

Am Kummerower See, der ebenfalls mehr als 20 Meter tief ist, sollte der Angler die zahlreich vorhandenen Untiefen suchen. Hier fängt man jetzt auch gute Zander kurz über Grund. Von der Fischerei Salem bis zur Aalbude und zur Peene eröffnen sich diverse Angelmöglichkeiten. Je nach Gewässertiefe sollte der Kunstköder gewählt werden. Ratsam sind häufig tieflaufende Wobbler in schrillen oder in Natur-Farben. Eine 2,40 bis 2,70 Meter lange Spinnrute mit Spitzenaktion und einem Wurfgewicht von bis zu 80 Gramm sowie eine 3000er Stationärrolle sind ratsam. Eine 14er bis 17er geflochtene Sehne und Gummifische (bis 14 Zentimeter Länge) in verschiedenen Farben sowie Jigköpfe (siehe Müritz) nicht vergessen.

4. Schweriner Außensee

Auch hier ist man derzeit beim Barschfang erfolgreich. Insbesondere im Bereich Bad Kleinen Richtung Schwerin versprechen die Rinnen im See zudem so manchen guten Aal-Biss. Letztere sind übrigens auch im Freiwasser anzutreffen. Beim Angeln vom Boot aus sollten die Scharkanten gesucht werden. „Beobachten Sie die Möwen! Wo diese jagen, ist der Barsch oft in Schwärmen unterwegs“, rät Voigt-Haden. Aber Abstand zu den Vögeln halten, sonst ist das Schauspiel schnell beendet.

Für den Aal in sechs bis acht Metern Tiefe den Köder – Wurmbündel oder toter Köderfisch – anbieten. Eine Sechs- bis Acht-Gramm-Pose mit Knicklicht, eine 40er hartmonofile Haupt- und 35er Vorfachschnur sowie langschenklige Haken der Größen 4 oder 2 wählen. Bis zu drei Meter lange Grundruten, die ein Wurfgewicht bis zu 100 Gramm haben sollten, sind ratsam. Angeln in der Dämmerung verspricht hier den größten Erfolg. Eine 4000er Stationärrolle reicht aus.

5. Warnemünde und Breitling

Besonders an der Ostmole des Seebades – Richtung Seekanal –, aber auch an der Westmole werden derzeit gute Aale gefangen. Im Bereich der Steinpackungen verstecken sich die Schlängler besonders gern. Hier braucht es stabile, 3,90 bis 4,20 Meter lange Brandungsruten und je nach Strömung schwere Grundbleie (bis zu 150 Gramm). 8000er Rollen und größer, 40er monofile Haupt- und 35er monofile Vorfachschnur sind das Mittel der Wahl.

In der Erweiterung der Unterwarnow – dem Breitling – sind am Strandbereich des Schnatermanns die Wurfkünste der Angler gefragt. Hier reichen normale Grundruten (siehe Krakower See) für das Aal-Fischen. Zudem hat man auch mitunter ordentliche Flundern und Barsche am Haken.

Beim Brandungsangeln sind weite Würfe gefragt: Empfehlenswert sind hier bis zu vier Meter lange Brandungsruten mit einem Wurfgewicht bis 250 Gramm mit einer entsprechenden Brandungsrolle. Quelle: Volker Penne

6. Ostseestrand

Am Ostseestrand im Bereich Warnemünde Stolteraa ist derzeit Plattfischzeit. Das gilt auch vor allem für Abschnitte in Börgerende-Rethwisch ( Landkreis Rostock), Kühlungsborn ( Landkreis Rostock) im Umfeld der Seebrücke und westlich in Richtung Rerik sowie die Mole in der Wohlenberger Wiek ( Nordwestmecklenburg) und im Bereich Steinbeck bei Grevesmühlen ( Nordwestmecklenburg). Nötig sind hier bis zu vier Meter lange Brandungsruten mit einem Wurfgewicht bis 250 Gramm mit einer entsprechenden Brandungsrolle. Wichtig ist eine sogenannte Keulenschnur. Es gibt sie in den verschiedensten Stärken. Butthaken der Größe 2 bis 1/0 sind empfehlenswert. Seeringel- und Wattwürmer, Heringsstücke und Krabben – das Ausprobieren ist wichtig. Man sollte mindestens eine Alternative im Gepäck haben.

Ob nun der angesagte Angelplatz oder das feine Material – der Petrijünger sollte auf keinen Fall die entsprechenden Angelberechtigungen vergessen. Denn das Fehlen des Fischereischeins kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Die fehlende Angelberechtigung gilt übrigens als Straftat.

Von Volker Penne