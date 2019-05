Neukloster

Der Angelsportverein „Neukloster See“ möchten den Bestand des europäischen Aals stärken. Die Petrijünger haben deshalb rund 500 Jungtiere mit einer Länge von 15 bis 23 Zentimeter in den Neuklostersee gesetzt. Ihr Ziel ist es, die vom Aussterben bedrohte Aale auch ins heimische Gewässer zu bringen. So hätten diese bei ihrer Geschlechtsreife auch die Möglichkeit, über den Teppnitzbach in die Warnow und damit in die Ostsee zu gelangen, um sich in der Sargassosee südlich der Bermuda-Inseln fortzupflanzen. Der Europäische Aal hat den weitesten Weg zum Fortpflanzen und durch die Abfischungen der Glasaale an der französischen Küste kaum noch eine Chance als Jungtier in die Seen zu gelangen.

Andreas Baehr, Vorsitzender des Angelsportvereins „Neukloster See“, beim Besatz. Quelle: privat

OZ