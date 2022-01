Anker Wismar verliert Testspiel gegen Pampow

Wismar

Bereits vor genau zwanzig Tagen standen sich beide Team in Wismar gegenüber und trennten sich 1:1-Unentschieden. Am 27. Januar bestritt Verbandsligist FC Anker Wismar erneut ein Testspiel gegen den Oberligisten MSV Pampow. Diesmal setzten sich die Randschweriner mit 3:2-Toren durch.

In dem unter Coronabedingungen durchgeführtem Spiel musste Ankertrainer Matthias Fink auf mehrere Stammspieler verzichten. So fehlten Rodrigues, Plawan, Nevermann, Martens, Levetzow, Raffel und Kambs. So hatte der Oberligist in der ersten Halbzeit optische Vorteile und konnte sich gute Möglichkeiten durch Marcel von Walsleben-Schied (18. und 22.) erarbeiten. Doch als zweifacher Torschütze konnte sich dann Georgios Tsirlidis auszeichnen. In der 28. Zog er von rechts ab, die Kugel prallte vom langen Pfosten ist Tor, in der 35. Minute traf er nach Vorarbeit von Marvin Runge. Doch das Ankerteam zeigte sich nicht geschockt und nach Eingebe von Paul Baaske netzte Leon Höhndorf per Kopf ein (41.).

Bis zur 50. Minute war das Spiel dann entschieden. Zuerst traf Jonas Paper zum 3:1 für die Elf von Trainer Ronny Stamer, faktisch aus dem Anstoß heraus wurde Baaske im Pampower Strafraum gefoult und Schiedsrichter Niklas Rose zeigte auf den Punkt, Baaske ließ sich die Chance zum Anschluss nicht nehmen.

Die Hausherren hatten ihre gefährlichsten Möglichkeiten wenn sie mit Lucas Meyer über die rechte Seite angriffen und Nico Billep angriffen, doch im Strafraum nutzten ihre Mitspieler die Möglichkeiten nicht. „Ich war mit dem Spiel wirklich zufrieden. Trotz einiger Positionsexperimente auf Grund fehlender Spieler, haben wir die geforderten Schwerpunkte gut umgesetzt. Daran wollen wir auch in den beiden kommenden Testspielen weiter arbeiten und die Dinge intensivieren. Schade, ein Unentschieden hatten wir uns eigentlich verdient“, so Ankertrainer Matthias Fink.

Die nächsten Testspieler der Hansestädter sind für Sonntag, 6. Februar, beim TSV Pansdorf und am 12. Februar zu Hause gegen den SV Eichede (beide Flens-Oberliga Süd Schleswig Holstein) geplant.

Von Bernhard Knothe