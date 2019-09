Kultur und Menschen in Wismar verbinden

Wismar

„Erstmals wird es ein richtiges Netzwerken zwischen Bibliothek, Archiv, dem Stadtgeschichtlichen Museum und dem Theater geben. Bisher fand kaum ein Austausch zwischen den Häusern statt. Man muss das Rad aber nicht immer neu erfinden.“

Interkulturelles Türenöffnen

Anni Steinhagen ist diese Netzwerkerin, diese „interkulturelle Türöffnerin“ über Amtsgrenzen hinweg. Sie holt jetzt schon regelmäßig diese vier Kulturhäuser in Wismar an den gemeinsamen runden Tisch zum Austausch.

Seit Juni ist Anni Steinhagen in Wismar Referentin zur interkulturellen Öffnung im Rahmen des Projekts „Vielfalt der Kulturen – Neue Wege in der Stadt“. Gefördert wird das Programm durch die Kulturstiftung des Bundes im Rahmen des 360°-Fonds für die Kulturen der neuen Stadtgesellschaft.

„Die Kulturhäuser müssen sich interkulturell öffnen und nicht nur ihre Türen öffnen“, beschreibt sie weiter die angestrebte Entwicklung von historischen Bildungs- zu aktiven Begegnungsstätten. Beispiel Wismarer Stadtbibliothek, dort hat Anni Steinhagen ihr Büro: „Es kommen weniger Nutzer, aber die bleiben länger!“

Bibliothek als Erlebnisort

Entwickelt sich das Zeughaus vom Ort der schnellen Ausleihe zum Aufenthaltsort an sich inklusive „Kulturkonsum“? Wenn ja, was kann gemacht werden, um diesen von den Nutzern angeregten Prozess zu unterstützen? Andere Bibliotheken locken beispielsweise über ein E-Piano mit Kopfhörern, Klaviernoten zum Ausleihen gibt es in der Bibliothek. Vielleicht tut es in Wismar auch erst einmal ein kuscheliger Ohrensessel zum gemütlichen Lesen? Die Kinderbibliothek im Erdgeschoss des Zeughauses macht es vor.

Zwei Beispiele für die neuen Wege der traditionellen Kulturhäuser. „Wir wollen nicht etwas für die Menschen machen, sondern mit den Menschen. Wir wollen neue Wege finden für die Kulturhäuser in Wismar!“ Kultur solle mit den Menschen und nicht „nur“ für die Menschen geplant werden. So befragt Anni Steinhagen Nutzer wie Akteure, was sie sich wünschen und was sie brauchen.

Teilhabe für alle Menschen

Alles unter dem Fokus der interkulturellen Öffnung in Bezug auf alle Menschen der Stadt. Integration und Teilhabe sollen gefördert werden. „Dabei geht es nicht nur um Migranten, sondern um alle Menschen der Stadt“, stellt sie klar. „Integration bedeutet Teilhabe, nicht Anpassung!“ Wie können Menschen ins Museum gelockt werden, die keine typischen Museumsgänger sind?

„Wir haben eine interkulturelle Vielfalt“, erzählt Anni Steinhagen von den Menschen, die 1945 als Flüchtlinge nach Wismar gekommen sind genau wie von denen, die 2015 kamen. Wie können alle oder zumindest mehr Bevölkerungsgruppen erreicht werden? „Die Kulturhäuser müssen den Weg in die Viertel gehen“, regt Anni Steinhagen an.

Diversität auf allen Ebenen

Für die drei Ps regt Anni Steinhagen Diversität an: Programm, Personal und Publikum. „Die Kultureinrichtungen haben die Aufgabe, diese Vielfalt in der Stadt zu vermitteln.“

Dafür ist Anni Steinhagen eingebunden in ein Projektteam mit dem Büro für Chancengleichheit, der Abteilung Personalverwaltung und dem Amtsleiter Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten im Wismarer Rathaus.

Dabei überschreitet die Vernetzung die Stadtgrenzen. Dank des Programms hat Anni Steinhagen beispielsweise an einem Treffen der geförderten Bibliotheken teilgenommen und gehört, wie andere Häuser diese neuen Wege beschreiten.

Interkulturelle Wochen

Ganz konkret hat Anni Steinhagen nun Veranstaltungen im Rahmen der Interkulturellen Wochen mitorganisiert und beispielsweise die Wanderausstellung „Angekommen“ mit Flucht-, Integrations- und Lebensgeschichten ins Dachgeschoss des Wismarer Zeughauses geholt. Bis zum 3. Oktober ist die Ausstellung während der Bibliotheksöffnungszeiten zu sehen, der Eintritt ist frei.

Zwei Förderprojekte in MV Mit dem 360°-Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft unterstützt die Kulturstiftung des Bundes Institutionen aus den Bereichen Kunst, Musik, Darstellende Künste, Literatur, Architektur und Neue Medien, spartenübergreifende Einrichtungen sowie Kunst- und kulturhistorische Museen. Das Ziel ist, Migration und kulturelle Vielfalt als chancenreiche Zukunftsthemen aufzugreifen. Gegenstand der Förderung ist die diversitätsorientierte Öffnung von Kultureinrichtungen deutschlandweit in den Bereichen Programmangebot, Publikum und Personal. Gefördert werden bundesweit 39 Kultureinrichtungen für einen Zeitraum von 4 Jahren, darunter 16 Museen, 13 Theater, 8 Bibliotheken, eine Musikschule und ein Symphonieorchester. In Mecklenburg-Vorpommern werden nur das Wismarer Projekt sowie das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin gefördert.

Von Nicole Hollatz