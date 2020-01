Anni ist Nordwestmecklenburgs beste Vorleserin

Klütz

Anni Blaffert kann es kaum fassen, als ihr Name verkündet wird: Doch es stimmt, sie ist Nordwestmecklenburgs beste Vorleserin. Sie wird im Mai beim Landesentscheid des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels antreten. Beim Regionalentscheid im Klützer Literaturhaus „ Uwe Johnson“ hat sich die Elfjährige souverän gegen ihre zwölf Mitstreiter durchgesetzt. Zuvor waren diese jeweils Vorlesesieger in ihren Schulen geworden.

Kurz vor Start des Regionalentscheids war die Aufregung unter den Sechstklässlern groß. Beruhigende Worte kamen vom Bundessieger Anton Naab aus Wismar. „Ich weiß genau, wie es euch geht“, sagte der 12-Jährige. Schließlich hätte er vor einem Jahr selbst dort auf der Bühne gesessen. „Lasst euch von eurer Aufregung aber nicht irritieren. Ihr kennt eure Texte und habt sie lange geübt“, erinnerte er.

Zwei Vorlese-Runden

Zwei Runden mussten die Vorleser bewältigen. In der ersten präsentierten sie eine Textstelle aus einem Buch ihrer Wahl. Drei Minuten hatten sie dafür Zeit. Bewertet wurden Lesetechnik, Interpretation und Textstellenauswahl. In der Jury saß auch Anton Naab. „Es ist ein bisschen komisch, jetzt auf der anderen Seite zu stehen, aber ich freue mich auf die Aufgabe“, sagte er kurz zuvor.

Bundessieger Anton Naab (12) aus Wismar wechselte in diesem Jahr die Seite und saß in der Jury. Den Vorlesern gab er vorher einige Tipps. Quelle: Pauline Rabe

Anni Blaffert entschied sich in der ersten Runde für das Buch „Reiterhof Eulenberg – Mitternachtspicknick“ von Charlotte Link. „Das ist nicht mein Lieblingsbuch, aber ich habe nach einer spannenden Textstelle gesucht“, begründet die Elfjährige ihre Wahl. Ihre liebsten Bücher stammen aus der „Lotta-Leben“-Reihe von Alice Pantermüller.

Fremdwörter als Herausforderung

In der zweiten Runde hatten die Teilnehmer keine Wahl: Alle mussten zwei Minuten lang aus dem Buch „Einmal Pech und elfmal Glück“ von Alyssa Hollingsworth vorlesen. Trotz vieler Fremdwörter und Passagen auf Englisch meisterten die jungen Vorleser die Aufgabe gut. „Das Buch ist schon eine Herausforderung“, gestand Anja-Franziska Scharsich vom Klützer Literaturhaus. Sie hatte das Buch ausgesucht.

Die Teilnehmer im Landkreis Nordwestmecklenburg: 13 Sechstklässlerinnen und Sechstklässler lasen insgesamt vor. Sie waren zuvor Vorlesesieger in ihren Schulen geworden. Quelle: Pauline Rabe

„Die Auswahl ist mir aber auch nicht leichtgefallen“, erklärte Anja-Franziska Scharsich weiter. Schließlich hätte das Buch möglichst aktuell sein müssen, damit es noch kein Kind kennt. Außerdem wollte sie sowohl den weiblichen als auch den männlichen Teilnehmern gerecht werden. „Der Markt ist in der Altersgruppe von Mädchenbüchern nahezu überschwemmt.“

13 Schulen aus Nordwestmecklenburg

Seit mehr als zehn Jahren richtet das Literaturhaus in Klütz den Regionalentscheid des Vorlesewettbewerbs aus. „Es freut mich sehr, dass das Interesse der Schulen Jahr für Jahr größer geworden ist, so dass nun schon 13 aus dem Landkreis vertreten sind“, sagte Anja-Franziska Scharsich.

Anni Blaffert trat für die Verbundene Regionale Schule und Gymnasium „ Tisa von der Schulenburg“ in Dorf Mecklenburg an. Sie selbst ist in Metelsdorf zu Hause. Und was – außer lesen – macht die Elfjährige sonst noch gern in ihrer Freizeit? „Reiten und tanzen“, verrät sie. Letzteres habe ihr auch beim Vorlesen geholfen: „Wir treten regelmäßig auf, so dass ich schon Bühnenerfahrung habe und weniger aufgeregt war.“

Vorlesewettbewerb: Bundesfinale in Berlin Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels findet in diesem Jahr bereits zum 61. Mal statt. Bundesweit beteiligen sich an den regionalen Entscheiden der Städte und Landkreise rund 7000 Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen. Die Etappen führen über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale am 24. Juni in Berlin. Der Wettbewerb wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Ziele sind, die Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit zu tragen, Freude am Lesen zu wecken sowie die Lesekompetenz von Kindern zu stärken.

Mehr zum Thema:

Über die Autorin

Von Pauline Rabe