Sie hat eine der Hauptrollen im Piraten Open Air in Grevesmühlen gespielt, jetzt geht es für Schauspielerin Anouschka Renzi ins RTL-Dschungelcamp. Ihr Lebensgefährte Marc Zabinski erzählt, wie sich Anouschka auf den Dschungel vorbereitet hat, was ihr am meisten fehlen wird, und wie weit sie bei den Prüfungen gehen wird.