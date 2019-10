Wismar

Anton Naab aus Wismar ist Deutschlands bester Vorleser 2019. Das steht zwar schon seit Juni fest. Den Wanderpokal der Stiftung Buchkultur und Leseförderung hat der Elfjährige aber erst jetzt bekommen – dafür mit einer besonderen Lesung im Wismarer Zeughaussaal.

Siegerlesung von Anton Naab beim bundesweiten Vorlesewettbewerb:



Nach einer Begrüßung durch die Geschäftsführerin im Börsenverein des Deutschen Buchhandels Landesverband Nord, Carola Markwa, sprach Wismars Bürgermeister, Thomas Beyer ( SPD), ein Grußwort an die Teilnehmer der Auszeichnung.

Anton und seine Familie wurden begleitet von den Mitschülern der 6. Klassen des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums und von der Integrierten Gesamtschule „ Johann Wolfgang von Goethe“ aus Wismar. Außerdem begleiteten ihn Lehrer beider Schulen zu diesem festlichen Anlass. Auch Uta Mach, Leiterin der Stadtbibliothek, war dabei.

Auf Einladung von Anton Naab las Autorin Nina Weger aus ihrem Kinderbuch „Als mein Bruder ein Wal wurde“ (Verlag Friedrich Oetinger). Denn aus diesem Buch hatte Anton beim Bundesfinale in Berlin im Juni eine Textauswahl gelesen. Die lebhafte Lesung der Autorin faszinierte Schüler und Erwachsene gleichermaßen. Die bewegende Geschichte ließ niemanden unberührt.

Anton Naab hatte sich beim Finale des 60. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels in Berlin gegen die 15 anderen Landessieger durchgesetzt. Insgesamt hatten sich im abgelaufenen Schuljahr rund 570 000 Kinder von 7000 Schulen am Wettbewerb beteiligt, davon 8300 Kinder aus 199 Schulen in Mecklenburg-Vorpommern. Anton las bei der Veranstaltung im Studio beim Rundfunk Berlin-Brandenburg einen Drei-Minuten-Auszug.

Mehr lesen:

Anton Naab aus Wismar ist der beste Vorleser Deutschlands

Von OZ