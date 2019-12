Kirchdorf

Das Apostelfenster in der Poeler Inselkirche strahlt wieder. Über sechs Wochen lang wurde es restauriert. Lange hatten viele Poeler Spenden für die Restaurierung zusammengesammelt. Nun ist das Apostelfenster pünktlich zur Weihnachtszeit wiederhergestellt.

Das Apostelfenster ist wie ein gotisches Fenster in der Kirchenwand eingelassen. Zu sehen sind die zwölf Apostel in Medaillons, oben an der Spitze steht Jesus Christus. Das Apostelfenster ist um 1851 entstanden, als die Inselkirche ihre letzte große Renovierung erlebte. Inzwischen waren die Abbildungen der Apostel zum Teil stark beschädigt und verblichen. Auch einige Steine am Fenster hatten sich gelöst. Restaurator Marcus Mannewitz hatte erkannt: „Da war schon mal jemand dran.“ Gemeint ist: Irgendwann hatte sich schon mal jemand im Restaurieren versucht. Details dazu sind jedoch nicht bekannt.

Teile des Apostelfensters waren noch gut erhalten

„Der obere Bereich des Apostelfensters war noch ganz gut erhalten“, berichtet Marcus Mannewitz, der mit mehreren Leuten in den vergangenen Wochen am Fenster gearbeitet hat. Zum Teil seien sie zu viert auf dem Gerüst gewesen und hätten die Arbeit so in der kurzen Zeit geschafft. „Die Kalkschichten waren beschädigt. Einige Spuren waren aber noch da – und an denen muss man sich als Restaurator orientieren“, sagt er. Manchmal könne man auch nicht ganz nachvollziehen, wie es einmal gewesen ist. Wichtig sei aber: „Das Fenster einfach zu übermalen, ist nicht Sinn der Sache. Man muss aufpassen und darf auch nicht zu viel machen.“

Dass es ihm jedoch gelungen ist, das Apostelfenster in der Inselkirche wieder richtig schön herzustellen, das findet auch Pastor Johannes Staak. „Zum vierten Advent und zum Heiligen Abend wollen wir es der Gemeinde zeigen.“ Das Apostelfenster sei schon lange Gesprächsthema auf der Insel gewesen – nicht nur bei den Mitgliedern der Kirchengemeinde. „Das restaurierte Apostelfenster ist unser kleines Weihnachtsgeschenk an die Poeler“, freut sich Johannes Staak.

Poelerin hatte sich für Restaurierung starkgemacht

Besonders starkgemacht hatte sich Krimhilde Fischer aus Brandenhusen. Die Kirchenälteste berichtet: „Als der Pastor 2015 ins Amt eingeführt wurde, hatten wir die Spendenaktion gestartet. 11 000 Euro sind letztendlich zusammengekommen.“ Erreicht wurde diese Summe unter anderem durch einen Kuchenbasar, die Versteigerung eines Bildes des Poeler Künstlers Joachim Rozal und eine Tombola. Zudem haben viele Einheimische gespendet und auch viele Poeler Unternehmen. „Das Apostelfenster ist ein Wahrzeichen auf der Insel“, weiß Krimhilde Fischer, daher hätten sich so viele daran beteiligt.

Kirche soll weiter saniert werden

Die Verschönerungskur der Inselkirche hatte bereits zu Beginn des Jahres begonnen. Aus dem alten Abstellraum wurde in den vergangenen Monaten ein heller, freundlicher Gemeinschaftsraum. Von Februar bis Oktober liefen die Umbauarbeiten in der Kirche. Auch der romanische Eingangsbogen zum Turm aus dem 13. Jahrhundert ist wieder freigelegt worden.

Pastor Johannes Staak wünscht sich, dass die Kirche weiter saniert wird. „In der Kirche muss noch viel getan werden“, sagt er. Das soll in den kommenden Jahren in Angriff genommen werden. Zum Weihnachtsfest können die Poeler nun aber erst einmal ihr frisch restauriertes Apostelfenster bestaunen.

