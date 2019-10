Ventschow

Weil er bei Starkregen zu schnell unterwegs war, hat ein 32-Jähriger am Dienstagabend die Kontrolle über seinen Transporter auf der A 14 bei Ventschow ( Landkreis Nordwestmecklenburg) verloren. Er knallte gegen die Mittelschutzplanke und kippte dann auf die Seite. Der Fahrer und sein 30-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 15 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde der Hauptfahrstreifen gesperrt. Den Verkehr leitete die Polizei über die Überholspur an der Unfallstelle vorbei.

Von OZ