Upahl

Ein 40 Jahre alter Arbeiter ist in Upahl bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann war nach Polizeiangaben in einem Maschinenbauunternehmen beim Arbeiten an einer hydraulischen Presse verunglückt, dabei hatte er sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 40-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Kriminaldauerdienst Wismar und das LAGuS M-V (Landesamt für Gesundheit und Soziales), Abteilung Arbeitsschutz,übernahm die Ermittlungen vor Ort.

Von Michael Prochnow