Von einem Abenteuer will Prof. Dr. Wulf-Dietrich Miersch eigentlich nicht sprechen, auch wenn viele seine Expedition mit dem Schiff „Polarstern“ so bezeichnen würden. Vom 17. September 2019 bis zum 3. Januar 2020 und noch einmal vom 1. Mai bis zum 25. August war er Schiffsarzt bei der MOSAiC-Expedition. Wissenschaftler aus 20 Nationen haben dabei mit Blick auf den Klimawandel die Arktis im Jahresverlauf erforscht.

„Im Grunde war ich froh, dass nichts wirklich Abenteuerliches passiert ist“, sagt er. „Ich war schließlich der einzige Arzt für die gesamte Schiffsbesatzung und die Wissenschaftler.“ Aber in dem voll ausgestatteten kleinen Hospital an Bord hatte der Doc, wie schiffsüblich gesagt wird, hauptsächlich Aufgaben, wie sie in jeder Hausarztpraxis anfallen. „Dann gab es kleinere Erfrierungen und als größten Vorfall einen Wadenbeinbruch“, blickt er zurück.

Bei insgesamt 600 Beteiligten, die, wie Miersch auch, in mehreren Törns an der Expedition teilnahmen, hätte durchaus mehr passieren können. Etwas mehr als hundert Personen waren zeitgleich auf dem Schiff. „Neben solchen Ereignissen ist da aber auch ganz viel mit alltäglicher Routine zu erledigen“, sagt Miersch. „Ich hatte das Hospital am Laufen zu halten und habe mich unter anderem um die Wasserhygiene an Bord gekümmert“, sagt er.

Nach Kreuzfahrten etwas ganz Neues sehen

Der Boltenhagener wollte mit der Fahrt schlicht etwas erleben und sehen, was er noch nicht kannte. Nachdem er 2015 seine Klinik für Urologie in Schwerin geschlossen hatte, begann spontan seine Karriere auf See. „Ich habe als Schiffsarzt auf einigen Kreuzfahrtschiffen gearbeitet. Auf den Schiffen kleinerer Reedereien war das sehr schön“, berichtet er. „Aber ab 2017 kamen dann die Riesendampfer mit Reisen für kleines Geld und da haben sich die Gäste sehr geändert“, blickt er zurück. Durch einen Zufall fand er dann die Stelle als Schiffsarzt auf der „Polarstern“ und bereitete sich auf eine Arktis-Expedition vor.

In der Arktis schickte Wulf-Dietrich Miersch einen Geburtstagsgruß an einem Wetterballon in die Luft. Quelle: Wulf-Dietrich Miersch

Außer der unvorstellbaren Kälte am Nordpol hätten Raubtiere dem Team der Expedition theoretisch gefährlich werden können. „Aber es gab speziell eingeteilte Wächter, die auf Eisbären geachtet haben“, erklärt der Schiffsarzt. Zwölf bis 15 Sichtungen habe es während seiner Zeit gegeben. „Dann sind alle an Bord gegangen, es wurde etwas Lärm gemacht und wir haben gewartet, bis die Bären wieder weg waren“, beschreibt er die Situationen als wenig dramatisch. „Es war aber toll, diese Tiere einmal in der Natur zu sehen“, sagt Wulf-Dietrich Miersch. Auch Robben und einem Polarfuchs ist er begegnet.

Erschreckend: Schmelzendes Eis

Was ihn hingegen erschreckte, war die Tatsache, dass die „Polarstern“ für ihre Drift über den Nordpol viel weniger Eis vorfand und länger brauchte, eine Scholle zu finden, an der sie festmachen konnte. An dieser Eisscholle angedockt sollte das Schiff eigentlich von der Eisdrift mitgenommen werden. Es musste aber doch immer wieder manövrieren, weil es wärmer als erwartet war und mehr Eis schmolz. „Gespräche mit Kapitän Stefan Schwarze haben mich echt ängstlich gemacht“, sagt Miersch.

Dr. Wulf-Dietrich Miersch (r.) gehörte bei der Expedition zur Crew der "Polarstern". Mit Funker Frank Gerch (l.) gab es viele Gespräche, hier in der Bar nach dem Start der Expedition. Quelle: Wulf-Dietrich Miersch

Stefan Schwarze war in den 1990er Jahren bereits einmal mit der „Polarstern“ am Nordpol. „Damals brauchte er zwei Eisbrecher mit voller Kraft als Unterstützung.“ Jetzt sei das Schiff ganz ohne Hilfe durch das Packeis gekommen, das sich viel früher auflöste als gedacht. „Man wundert sich, wie wenig die Politik auf diese drastischen Veränderungen reagiert. Vielleicht sollten auch Wissenschaftler früher auf den Tisch hauen und an die Öffentlichkeit gehen“, sagt er. Es sei aber auch ein Zweck der Expedition gewesen, die Politik auf den Klimawandel aufmerksam zu machen und Öffentlichkeit herzustellen.

Dunkelheit der Polarnacht überstanden

Nachdem er mit Expeditionsbeginn im September gestartet war, erlebte Wulf-Dietrich Miersch auch fast die komplette Polarnacht. „Vieles ist in der Zeit toll anzusehen: die Polarlichter, Mond und Sterne, die viel mehr leuchten. Aber die Zeit war lang genug für mich.“ Zweieinhalb Monate war es rund um die „Polarstern“ nicht hell geworden. „Selbst trübes Tageslicht vom norddeutschen Schmuddelwetter fehlt einem dann schon“, so Miersch.

Immer wieder gab es Gelegenheit, die „Polarstern“ in den Eismassen zu fotografieren. Die kleiner werdenden Schollen und mehr Wasser als erwartet sind besorgniserregend. Quelle: Wulf-Dietrich Miersch

Als dann im März die Corona-Meldungen auch auf der „Polarstern“ ankamen, war das eine Situation, auf die man sich nicht vorbereiten konnte. Wulf-Dietrich Miersch erlebte die Zeit in Deutschland, hielt aber auch dann den Kontakt. „Auf dem Schiff bekam man die Tagesschau mit einem Tag Verzögerung. Sich dann aus der Ferne mit der Situation in Deutschland zu beschäftigen, war teilweise schwierig für die Psyche.“

Lange Quarantäne im Polarsommer

Als Miersch dann am 1. Mai erneut auf die „Polarstern“ kam, hatte er sich wie andere Crewmitglieder und Wissenschaftler vorher 18 Tage in Quarantäne begeben. „Sogar das Personal, das uns zum Schiff brachte, war vorher isoliert gewesen, damit keine Infektion die Expedition gefährden konnte“, sagt der Schiffsarzt. Bis zum 25. August erlebte er dann das zweite Extrem, den Polarsommer. „Andauernde Sonne ist auch nicht das Wahre. Es schlägt aber nicht so aufs Gemüt wie dauernde Dunkelheit.“

Gefehlt haben dem Boltenhagener während seiner Zeit in der Arktis vor allem Freunde, wie er sagt. „Und der Kontakt zu meinen jüngsten Kindern hat mir gefehlt“, sagt der sechsfache Vater. „Ich habe aber auch Mails und sogar Briefe geschrieben. Wir hatten einen eigenen Stempel im ,Polarstern’-Postamt“, erzählt Miersch. Gar nicht vermisst habe er die Hausarbeit, die nach der Rückkehr von der Expedition auf ihn gewartet hat. Inzwischen ist die „Polarstern“ am 20. Dezember erneut zu einer Expedition aufgebrochen.

