Aserbaidschan-Affäre: Wismarer CDU-Abgeordnete Karin Strenz verliert Immunität

Weil die Tarifverhandlungen nicht vorankommen, haben die Busfahrer in Nordwestmecklenburg am Donnerstag erneut die Arbeit niedergelegt. Sie fordern zwei Prozent mehr Lohn und 100 Euro. Die Arbeitgeber lehnen das ab. Was die Fahrgäste dazu sagen, welche Verantwortung ein Busfahrer hat und was die Gewerkschaft noch vorhat, das lesen Sie hier.