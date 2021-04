Neuburg

In Mecklenburg-Vorpommern können sich ab sofort alle Altersgruppen unabhängig von der Priorisierung mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen lassen. Bei Menschen unter 60 Jahren ist jedoch vor dem Spritzen eine ausführliche Beratung durch den Impfarzt notwendig, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Schwerin mitgeteilt hat.

„Auch Hausärzte haben auf diese Weise die Möglichkeit, den Impfstoff für ein größeres Spektrum an Patienten zur Verfügung zu stellen“, so Gesundheitsminister Minister Harry Glawe (CDU). Fabian Holbe, impfender Hausarzt „der ersten Stunde“ in Nordwestmecklenburg, hofft sehr, „dass wir unser Tempo jetzt noch weiter steigern können“.

Freude in Neuburg

Trotzdem er bereits viele Patienten davon überzeugen konnte, dass auch Astrazeneca eine wertvolles Werkzeug gegen die Pandemie darstellt, freut es ihn, den Impfstoff jetzt allen seinen Patienten über 18 Jahren in seiner Hausarzt-Praxis in Neuburg anbieten zu können. „Die Gefahr der Sinusvenenthrombose darf dabei natürlich nicht verharmlost werden“, betont der Allgemeinmediziner. Die Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung (GTH) habe ein Vorgehen in der Arztpraxis vorgeschlagen, um mögliche Komplikationen frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln.

Impfstoff muss kommen

Fabian Holbes Praxis hat Anfang Februar bundesweit für Aufsehen gesorgt. Dort sind damals die ersten Senioren gegen Covid-19 geimpft worden – in einem Pilotprojekt des Landkreises Nordwestmecklenburg. Ziel war es, den vielen älteren Menschen die langen Wege in die Impfzentren zu ersparen und sich direkt beim Hausarzt impfen zu lassen. „Der bundesweite Impfstart in den Praxen, für das unser Landkreis die Vorreiterrolle einnahm, hat bereits einen deutlichen Schub gebracht, wenn jetzt noch genug Impfstoff kommt freue ich mich auf einen schönen Sommer“, so Fabian Holbe.

Von Kerstin Schröder