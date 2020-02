Auf Knopfdruck: Glockenspiel von St. Marien in Wismar spielt 14 Melodien

Wismar

„Ich kann von St. Georgen aus bei einem Konzert das Glockengeläut steuern“, sagt Pastor Thorsten Markert von der Kirchengemeinde St. Marien und St. Georgen mit Blick auf das kleine Gerät in seiner Hand. Die moderne Funkfernsteuerungsanlage mit dem Handsender ist zum An- und Ausschalten der fünf Läuteglocken im St.-Marien-Kirchturm.

Für insgesamt 13 752 Euro wurden das Glockenspiel, ebendiese Ansteuerungen sowie der Antrieb der Läuteglocken repariert beziehungsweise erneuert. 5000 Euro kamen von der Stiftung „Kirchliches Bauen“, der Rest wurde dank Spenden möglich.

5000 Kilo schwere große Glocke

Der Läutemotor der großen Glocke – sie wiegt geschätzt 5000 Kilogramm – wurde erneuert, die Glocke von 1567 läutet seit Mai wieder. „Ein klangliches Meisterwerk ersten Ranges“ mit einem „kernigen Klang von orgelartiger Fülle, gepaart mit einem klar zeichnenden, markanten Schlagton“, schreibt Glockenexperte Claus Peter in seinem Buch „Die Glocken der Wismarer Kirchen und ihre Geschichte“.

Der alte Spieltisch für das Glockenspiel ist inzwischen ein Fall für das Museum. Die Tasten zeigen, welche Töne mit den Glocken erzeugt werden können. „Uns fehlen Halbtöne“, erklärt Pastor Markert.

Vorschläge für moderne Lieder machen

„Zurzeit sind 14 Lieder programmiert“, erzählt der Pastor weiter. Je nach Kirchenjahreszeit, Anlass und Tageszeit können die nun wieder vollautomatisch erklingen. Die Lieder „Nun komm der Heiden Heiland“, „Vom Himmel hoch“, „Lobt Gott, ihr Christen“, „O Haupt voll Blut und Wunden“, „Oh Lamm Gottes, unschuldig“, „Christ lag in Todesbanden“, „Nun bitten wir den Heiligen Geist“, „Nun danket alle Gott“, „Es ist gewisslich an der Zeit“, „Verleih uns Frieden gnädiglich“, „Ich singe dir mit Herz und Mund“, „Befiehl du deine Wege“, „Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit“ und „Werde munter, mein Gemüte“ können so von St. Marien aus durch die Stadt schallen.

Die fünf Läuteglocken können bequem per Funkfernbedienung gesteuert werden. Quelle: HWI

Es könnten aber auch ganz andere Lieder gespielt werden. „Ich kann mir vorstellen, dass man auch etwas Weltliches für die Touristen erklingen lassen kann“, sagt Pastor Markert. Eine Melodie, die sofort erkannt wird. Vorschläge können gemacht werden, die Entscheidung fällt der Kirchgemeinderat.

Zwei Lieder täglich

Derzeit erklingt um 12.10 Uhr das Lied „Nun danket alle Gott“, um 17.10 Uhr folgt „Verleih uns Frieden gnädiglich“. Gerade für den Nachmittag würde Pastor Markert sich ein weiteres Lied auf dem Glockenspiel wünschen.

Kantor Christian Thadewald-Friedrich könnte sein E-Piano an die moderne Technik anschließen und so die Lieder einspielen und einspeichern. Derzeit arbeitet der Kirchgemeinderat an einer neuen Läuteordnung, so dass die Ansteuerung entsprechend programmiert werden kann. Mittagsläuten, Abendgeläut, Vorläuten zu den Gottesdiensten – mit der modernen Programmierungseinheit können die Glocken zu den verschiedenen Terminen und Zeiten programmiert werden.

Gottesdienst mit Glockenfest

Die 14 bisher einprogrammierten Melodien werden am 1. März erklingen. Nach dem thematisch passenden Gottesdienst um 10 Uhr lädt die Gemeinde zum Glockenfest mit Suppe, Kaffee und Kuchen in die Neue Kirche. Dazu erklingen die Glockenspielmelodien, alle nacheinander.

Glocken aus dem 14. Jahrhundert „Der Turm von St. Marien bewahrt mit seinen insgesamt 13 Glocken neben dem Braunschweiger Dom (12 Glocken) heute den umfangreichsten historischen Glockenbestand in ganz Nord- und Ostdeutschland und dokumentiert in dieser Form die hohe Bedeutung der einstigen Haupt- und Ratskirche der Stadt“, schreibt Fachmann Claus Peter in seinem Glockenbuch. Dass die Glocken die beiden Weltkriege und die Sprengungen von 1960 überstanden haben, sei eine glückliche Fügung. Neun Glocken hängen in der sogenannten Glockenstube, die beiden ältesten sind aus dem 14. Jahrhundert, nur die Wächterglocke ist „erst“ von 1902. Fünf dieser Glocken sind Läuteglocken, eine Glocke steht unten am Fuße des Kirchturms, drei weitere hängen im östlichen Turmgiebel als Uhrglocken.

