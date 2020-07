Auf den Spuren ehemaliger Besetzer: Schwedenreise durch Mecklenburg

Wismar

Urlaub in Schweden machen Norddeutsche gerne. Doch sie müssen gar nicht so weit reisen, wenn sie in die Geschichte des Landes eintauchen wollen. Denn mit Schweden verbindet die Mecklenburger eine lange Historie: Seit dem 30-jährigen Krieg, vom Jahr 1630 bis 1815 haben Teile Mecklenburgs zu Schweden gehört.

Diese Zeit hat ihre Spuren hinterlassen – in Kultur, Architektur und Kunst. So ist eine Schwedentour entlang der Ostseeküste möglich. Hinterlassenschaften gibt es in Wismar, Bad Doberan und Gadebusch. In diesen Orten können sich Einheimische und Gäste mit dem schwedischen Erbe auseinandersetzen.

Hier führt die Schwedentour entlang. Quelle: Arno Zill

Gedenkstein in Gadebusch

Los gehen könnte die Tour in Gadebusch. Dort erinnert ein Gedenkstein an die Schlacht von 1712. Dabei handelt es sich um die größte schwedische Feldschlacht auf mecklenburgischem Boden zwischen der schwedischen und dänischen Armee mit sächsischen Truppen. 600 Tote sind es auf schwedischer Seite gewesen, bei den Dänen 3000 Tote.

Die Gedenktafel erinnert an die Schlacht in Wakenstädt bei Gadebusch. Quelle: OZ Wismar

Neben insgesamt drei unterschiedlich großen Gedenksteinen am Dorfrand von Wakenstädt nahe Gadebusch stehen auch vier Informationstafeln auf Englisch, Schwedisch, Dänisch und Deutsch, die über die Schlacht berichten. In der haben 14 000 Schweden 15 000 Dänen und 3500 Sachsen besiegt. Die Erinnerungsstücke hat der Kulturhistorische Verein Gadebusch 1712 errichtet. Früher hat er auch Führungen angeboten. Doch Ende 2015 hat sich der Verein jedoch nach 17-jährigem Bestehen und intensiver Forschung über die Schlacht bei Gadebusch aufgelöst.

Grab von schwedischem König

In Gadebusch selbst steht die spätromantische Stadtkirche St. Jakob und St. Dionysius in der Nähe des Marktes und Rathauses. Der langgestreckte Backsteinbau mit dem niedrigen Westturm besitzt eine Königskapelle. Sie ist der größte der vier Anbauten und wurde um 1420 von Agnes, Königin von Schweden und Herzogin zu Mecklenburg, gestiftet. Eine Grabplatte erinnert heute noch an sie.

Oberster Gerichtshof in Wismar

Von der Kleinstadt geht es weiter nach Wismar, das unter schwedischer Besetzung später zur stärksten Festung des Ostseeraums ausgebaut worden ist. In der Stadt sind noch viele Gebäude erhalten, die an die Zeit erinnern – so wie der 1653 errichtete Fürstenhof. Er wurde zum Königlich-Schwedischen Tribunal und hat als oberster Gerichtshof für alle deutschen Provinzen des Königreiches Schweden fungiert. Die Redewendungen „hinter schwedischen Gardinen“ und „alter Schwede“ sind im Norden weit verbreitet und haben sich bis heute gehalten.

Gerichte hat es auch danach dort gegeben. Zu DDR-Zeiten waren im Fürstenhof das Kreisgericht des Kreises Wismar, der VEB (Kombinat) Geodäsie und Kartographie sowie das Stadtarchiv untergebracht. Heute ist der Fürstenhof Sitz des Amtsgerichts Wismar. 2017 haben Restauratoren die Figuren und Fresken saniert, die einst mit südschwedischem Sandstein gebaut wurden.

Links die ehemalige Jugendarrestanstalt, daneben der Fürstenhof und dahinter die St. Georgen-Kirche. Quelle: OZ Wismar

Kostbare Schwedenköpfe

Vor dem Baumhaus am Alten Hafen stehen die „Schwedenköpfe”. Sie sind ein Wahrzeichen der Stadt. Ein erhalten gebliebenes Original gehört zu den Kostbarkeiten des Stadtgeschichtlichen Museums „Schabbellhaus".

Dieser Schwedenkopf aus Holz ist in der Ausstellung des „Schabbell“-Museums an der Schweinsbrücke zu sehen. Er stand einst in der Hafeneinfahrt. Quelle: OZ Wismar

Ein Besuch sollte auch dem „Alten Schweden“ am Markt abgestattet werden. Es ist eines der ältesten Bürgerhäuser (um 1380). Eine 1878 eingerichtete Gaststätte erinnert an die einstige Zugehörigkeit zu Schweden. Auf die „schwedische Spur“ gekommen, kann noch so manches entdeckt werden: das schwedische Kommandantenhaus, das barocke Provianthaus, der Schwedenstein von 1903, ein 400 Zentner schwerer Felsbrocken mit den Wappen Wismars, Mecklenburgs und Schwedens.

Militärbau in Hafennähe

Das Zeughaus, in dem heute die Stadtbibliothek untergebracht ist, gilt als eines der bedeutendsten Zeugnisse schwedischer Militärarchitektur des Barock und ist wahrscheinlich entworfen worden vom schwedischen Festungsbaumeister Erik Dahlberg.

1699 war bei einem Unwetter ein Pulverturm explodiert und verwüstete Teile der Stadt und auch das alte Zeughaus. Ein Neubau wurde notwendig. Der Putzbau unter einem Walmdach wurde um 1700 als neunachsiges, zweigeschossiges Gebäude errichtet. Karl XII. von Schweden ließ es als Waffenarsenal für die schwedische Garnison bauen. Als es wieder abgerissen werden sollte, haben Bürger der Stadt das Zeughaus 1718 von den Schweden angekauft, um es als Speicher zu nutzen. Ab 1993 wurde das Gebäude aufwendig saniert. Zu finden ist es in der Nähe des Hafens.

Größtes Volksfest in Mecklenburg

Die Wismarer feiern ihre schwedische Geschichte immer im August mit dem Schwedenfest. Es ist das größte Volksfest in Mecklenburg, das vier Tage lang rund 120 000 Besucher anlockt. Im Corona-Jahr 2020 sind die Donner- und Kanonenschüsse, die durch die Stadt hallen, nicht zu hören. Das Schwedenfest ist abgesagt und somit können auch die nachgestellten Schlachten vor dem Rathaus, die Vertreter dänischer und schwedischer Militärvereine inszenieren, nicht angeschaut werden. Auf der Internetseite der Veranstalter heißt es: „Wir sehen uns 2021!“ und „Hålla sig frisk!“ (Bleiben Sie gesund!“)

Königsgrab in Bad Doberan

Von Wismar geht es nach Bad Doberan. Das dortige Münster gehört zu den wichtigsten hochgotischen Backsteinbauten im Ostseeraum entlang der Europäischen Route der Backsteingotik. Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts war das Münster die Kirche des Zisterzienser-Klosters Doberan, heute ist es die Kirche der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde. Dort sind einige Grabmäler zu sehen, auch von Albrecht III., Herzog zu Mecklenburg. Er war von 1364 bis 1389 König von Schweden und von 1384 bis zu seinem Tod (regierender) Herzog zu Mecklenburg. Er starb 1412 und wurde im Kloster Doberan begraben.

Das Doberaner Münster ist touristisch geöffnet. Montag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Albrecht hatte in zweiter Ehe 1396 Agnes geheiratet, die eine Tochter des Herzogs Magnus von Braunschweig war. Agnes wurde wie schon erwähnt in der Albrechtskapelle der Stadtkirche St. Jakob und St. Dionysius von Gadebusch begraben, wo ihre Grabplatte (heute im Chor der Kirche) erhalten ist. Zusammen hatten sie einen Sohn.

Pilgerweg am Güstrower Flussufer

Unsere letzte Etappe ist Güstrow. Hier können Besucher Schweden in der Natur erleben. Nahe dem Schloss, einem der imposantesten Renaissancebauten in Norddeutschland, bahnt sich das Flüsschen Nebel seinen Weg durch die Liebnitzwiesen. An seinem Ufer lässt es sich auf historischen Spuren wandern. Denn dieser Abschnitt gehört zum Birgitta-Pilgerweg.

Die Hubbrücke Lüssow ist Teil des Pilgerweges, der auch durch Güstrow führt. Quelle: GüstrowTourismus e.V.

Birgitta von Schweden ist heute eine schwedische Nationalheilige. Im Jahre 1303 als Birgitta Birgersdotter geboren, gehört sie zu einer mächtigen Adelsfamilie. Ihr Vater besaß sehr viel Land und war Mitglied des königlichen Reichsrates sowie oberster Richter in Uppland. Schon als Kind hatte Birgitta religiöse Visionen. Im Jahre 1341 machte sie sich zusammen mit ihrem Ehemann, dem Edlen Ulf Gudmarsson, auf den beschwerlichen Weg Richtung Spanien.

Zwischenziel auf diesem langen Weg war in Mecklenburg auch der Güstrower Dom. Gut möglich, dass Birgitta von Schweden am Ufer der Nebel entlang Güstrow erreicht hat, um hier Rast zu machen und Kräfte für den weiteren Weg zu sammeln. Die komplette Tourenbeschreibung gibt es auf der Internetseite www.traumziel-mv.de.

