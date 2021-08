Neuhof

Die größte Schlammschlacht von Mecklenburg-Vorpommern findet 2021 auf der Insel Poel statt. Mudder Island startet am 4. und 5. September. Beim Poeler Hindernislauf können sich Teilnehmer auf die kürzere Strecke über acht oder auf die längere über 18 Kilometer begeben. Außerdem gibt es erstmals einen Familienlauf.

Coole Hindernisse auf der Insel Poel

Unterwegs sind alle möglichen Hindernisse zu bewältigen: Strohballen, Modderloch, Wasserrutsche, Eisbecken, Kletterwand, Halfpipe. Sogar im Ostseewasser bei Timmendorf ist eine Barriere zu überwinden.

Der glückliche Moment, wenn mit vereinten Kräften die Halfpipe geschafft ist: OZ-Redakteur Heiko Hoffmann ist happy. Quelle: Heiko Hoffmann

„Unsere Teilnehmer haben die einmalige Chance, aus ihrer gewohnten Umgebung auszubrechen und ein außergewöhnliches Sportabenteuer in der Natur, am Strand und in der Ostsee zu erleben“, sagt Louise Nass. Zusammen führt sie mit Vater Hauke, Landwirt André Plath und Martina Blach, Vorsitzende des Timmendorfer Reitsportvereins, die Mudder Island GmbH.

Tickets von 2020 sind 2021 gültig

Im letzten Jahr musste das schlammige Event wegen Corona pausieren. Die Tickets sind aber jetzt gültig. Jetzt laufen die Vorbereitungen für die vierte Auflage auf Hochtouren. Luise Nass: „Ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass wir gut vorbereitet sind. Wir werden hoffentlich alle Erwartungen übertreffen und hoffen auf gute Stimmung bei Teilnehmern und Zuschauern.“

André Plath, erfolgreicher Springreiter und aktuell voll mit der Ernte beschäftigt, sprüht vor Elan: „Die vielen Nachfragen bestärken uns, für Poeler und Gäste ein tolles Event auf der Insel zu organisieren.“

Typisch Mudder Island: Matsch und Wasser dürfen beim Poeler Hindernislauf nicht fehlen. Quelle: Heiko Hoffmann

Start und Ziel auf früherem Armeegelände

Start- und Zielbereich ist in Neuhof bei Timmendorf. Hier, wo sich einst ein Armeegelände befand, lauern die meisten Hindernisse. Matschig und durchnässt, aber glücklich, so werden die Teilnehmer ins Ziel kommen.

Bei Mudder Island gibt es keine Sieger und Verlierer. „Es geht um das gemeinsame Erlebnis im Team, darum machen viele Firmen, Sportvereine und Freizeitgruppen bei uns mit“, so Luise Nass.

1200 Teilnehmer vor zwei Jahren

2019 waren 1200 Enthusiasten beim Matscherlebnis. Unter ihnen der Wismarer Holger Voß. Er freut sich schon auf das erste Septemberwochenende: „Klar bin ich dabei. Die Hindernisse sind cool, wo kann man schon Sport und Spaß so gut miteinander verbinden.“

„Die vielen Nachfragen bestärken uns, für Poeler und Gäste ein tolles Event auf der Insel zu organisieren.“ André Plath, Landwirt und Veranstaltungsteam Quelle: Heiko Hoffmann

Zu den Hindernissen 2021 zählt auch Corona. Teilnehmer müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Die kürzere Strecke ist nahezu identisch mit der langen Strecke, die zweimal absolviert werden muss, dafür mit exklusiven Hindernissen.

Tickets sind noch für alle Strecken verfügbar, einige Startblöcke sind allerdings schon ausgebucht. Das Eventgelände wird am Freitag, 3. September, geöffnet. Camper können anreisen, Teilnehmer ihre Startnummern abholen. Es gibt Bier, Bratwurst und Musik.

Tickets 8 Kilometer: 57,97 Euro (Eventim Samstag) und 52,74 Euro (Eventim Sonntag). 18 Kilometer: Streckenführung zweimal mit extra Hindernissen und einer leicht abgewandelten zweiten Runde, Preis: 78,62 Euro. Vor Ort sind Tickets verfügbar, aber teurer als im Vorverkauf. Infos auch unter www.mudderisland.com Familienlauf: Strecke zwei bis drei Kilometer mit coolen Hindernissen. Kinder, empfohlen ab zehn Jahre, brauchen eine erwachsene Begleitperson. Kosten für Kinder 15 Euro, für Erwachsene 20 Euro. Shirts sind hier nicht inbegriffen, können aber dazugekauft werden. Gruppen- und Firmenanfragen können direkt an contact@mudderisland.com für individuelle Angebote gestellt werden, so dass das Team auch gemeinsam an den Start gehen kann.

Das Programm von Mudder Island

Am Sonnabend, 4. September, geht es um 9 Uhr los. Nach dem ersten Warm-up um 9.20 Uhr werden alle 15 bis 30 Minuten die Teilnehmer auf die Runde geschickt. Um 18 Uhr steigt die Party mit der Band Billy Rock. Der Sonntag, 5. September, ist der kurzen Strecke und dem Familienlauf mit Kindern vorbehalten.

Von Heiko Hoffmann