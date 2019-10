Auf zum größten Kreuzfahrtschiff der Welt: MV Werften lässt Tausende Besucher ans Rostocker Dock

Wismar

Tausende Neugierige werden sich diese Chance bestimmt nicht entgehen lassen. MV Werften öffnet seine Rostocker Werft und lässt Besucher einen Blick in die Hallen und ins Dock werfen. Dort wird gerade am nach der Passagierzahl größten Kreuzfahrtschiff der Welt – der „Global Dream“ gebaut. Wie gewaltig das Schiff wird, ist von der Warnow-Seite aus, zu erahnen. Dort ragt der künftige Gigant bereits einige Decks in die Höhe. Am Ende wird es 342 Meter lang und 46 Meter breit sein und Platz haben für 9500 Passagiere und 2500 Besatzungsmitglieder.

Das Mittschiff aus der Nähe sehen

„Wir laden alle Interessierten herzlich ein, diese exklusive Chance zu nutzen, unsere Werft zu besuchen und das Mittschiff des größten jemals in Deutschland gebauten Passagierschiffes aus nächster Nähe zu sehen“, sagt Marketingchef Stefan Sprunk. Er bekommt regelmäßig Anfragen, ob Führungen an den drei Werftstandorten in Rostock, Wismar und Stralsund angeboten werden. Die Nachfrage steigt. In Rostock-Warnemünde gibt es nun ein Tag der offenen Tür. „Ob direkte Nachbarn, Freunde oder Bekannte unserer Kollegen, ehemalige Werftmitarbeiter, Schiffsliebhaber, Mecklenburger, Vorpommer oder Urlauber: wir freuen uns auf und über jeden Besucher“, betont Sprunk. Er rechnet mit vielen Neugierigen aus Wismar, wo sich der Hauptsitz des Unternehmens befindet.

Werftmitarbeiter geben Auskunft

Von 12 bis 17 Uhr können sich die Besucher auf dem etwa anderthalb Kilometer langen Rundgang auf über 30 Mega-Bannern über den Standort und die Schiffbauprojekte der Werftengruppe informieren. Viele Werftkollegen stehen entlang der Route auch direkt für Auskünfte bereit. Auch die Dockhalle und die neue, 400 Meter lange Schiffbauhalle öffnen ihre Tore und gewähren Einblicke in die Produktion. Am Ende des Rundgangs erwartet die Besucher eine Festmeile mit Bühnen-Talk, Live-Übertragungen und Musik sowie zahlreichen Aktions- und Informationsständen.

Musterkabine aus Wismar zu sehen

Auf der Bühne stehen neben MV-Werften-Geschäftsführer Peter Fetten auch verschiedene Partner und Gäste sowie die Rostocker Band Les Bummms Boys. Eine Musterkabine von MV Werften Fertigmodule in Wismar vermittelt einen Einblick in das Innere der Global-Class-Schiffe: In der begehbaren, rund 20 Quadratmeter großen Passagier-Showkabine können die Besucher bereits heute das Kreuzfahrtfeeling von morgen erahnen. Zusammengebaut werden die Kabinen auf einem riesigen Fließband in Wismar, beim Schwesterunternehmen der Werft. An jeder der insgesamt 15 Stationen kommen Teile dazu: Rohre, Kabel, Betten, Kleiderschränke, Lampen, Waschbecken, Toiletten, Spiegel, Fernseher. Die fertigen und möblierten Unterkünften werden per Lkw nach Rostock transportiert. Bis Mitte November sollen in Warnemünde fast 1000 Kabinen im Mittelteil des Schiffes eingebaut sein. Dann wird es nach Wismar geschleppt und dort komplettiert.

Sicherheitsdienst zeigt seine Technik

Der Sicherheitsdienstleister der Werft, die Firma Kötter, präsentiert sich unter anderem mit Höhenrettungs-Vorführungen der Werkfeuerwehr. Als weitere Partner sind Nordmetall mit einem 20-Meter-Info-Truck und der EBC Rostock Seawolves mit einer mobilen Basketballanlage zugegen. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen zahlreiche Food Trucks. Auf dem Werftgelände stehen keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Besuchern wird daher empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel beziehungsweise die öffentlichen Parkplätze in der Nähe zu nutzen.

Von Kerstin Schröder