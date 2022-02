Aufatmen in Warin: B 192 vor Freigabe für den Verkehr

Warin/Wismar

Aufatmen in Warin. Das Wasser läuft wieder durch das provisorisch hergerichtete Staubecken über das Wehr in Richtung Glammsee. Die Firma Brüsewitz aus Neukloster hat die Arbeiten weitgehend abgeschlossen, das Technische Hilfswerk hat die Pumpen abgebaut, der Wasser- und Bodenverband „Obere Warnow“ kümmert sich um den kontrollierten Wasserzufluss und Wasserabfluss.

Bürgermeister dankt Baufirma und THW

„Baulich scheint es alles zu funktionieren, die Firma Brüsewitz hat im Akkord gearbeitet. Am Wehr läuft es, die provisorische Sohle hält“, zeigte sich Warins Bürgermeister Björn Griese (Wählergruppe Gemeinsam Warin Gestalten) erleichtert. „Ein dickes Dankeschön an alle Beteiligten“, so Griese, der weiter sagt: „Warin kann zum Nadelöhr werden, wenn die B 192 voll gesperrt werden muss und wie jetzt eine weiträumige Umleitung die Folge ist.“

Die Baufirma Brüsewitz aus Neukloster erledigt am Montag noch Restarbeiten, ehe die B 192 wieder freigegeben werden kann. Quelle: René Brüsewitz

Montag noch letzte Restarbeiten

Am Montag rückt die Baufirma für Restarbeiten an, „dann könnte am Nachmittag die Verkehrsfreigabe erfolgen“, so der Bürgermeister. Falls es bei Anliegern der Gewässer zu Problemen durch hohe Wasserpegel kommen sollte, werden sie gebeten, Hilfe über die Leitstelle Westmecklenburg anzufordern (Notruf 112 bzw. 0385-50000).

Nach dem vielen Regen in den vergangenen Wochen gab es vor gut einer Woche Hochwasseralarm in Warin. Der Neuklostersee und der Große Wariner See waren übervoll und liefen unaufhörlich in den Mühlenbach in Warin. Es bestand die Sorge, dass das provisorische Wehr brechen könnte.

Vier Hochleistungspumpen im Einsatz

40 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks Wismar hatten am Sonntag, 20. Februar, an der Brücke mit der Bundesstraße 192 vier Hochleistungspumpen aufgebaut, um das provisorische Wehr am Mühlenbach zu entlasten. Mithilfe von Schläuchen wurden rund 60 000 Liter pro Minute am Wehr vorbeigeleitet. Das Wasser läuft zum Glammsee.

Wegen des Pumpwerks musste die viel befahrene Bundesstraße voll gesperrt werden. Autofahrer und Schulbusse müssen einen rund 25 Kilometer langen Umweg nutzen.

Im Sommer 2020 hat das THW Wismar schon einmal am Wehr der Wariner Brücke gearbeitet. Eine Holzkonstruktion wurde als Provisorium errichtet, nachdem die Sohle gebrochen war.

Warin will dauerhafte Lösung

Die Brücke an der B 192 teilt die Stadt in zwei Teile, die Bundesstraße wird von vielen Pendlern und Schulbussen benutzt. Bürgermeister Björn Griese ist um eine dauerhafte Lösung bemüht. Die gebrochene Sohle muss repariert werden. Doch Planung und Ausschreibung haben sich verzögert. Das dafür nötige Gutachten vom Wasser- und Bodenverband liegt erst seit wenigen Wochen vor.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den kommenden Wochen soll deshalb ein weiteres Provisorium errichtet werden. Die eigentliche Wehrsanierung startet voraussichtlich 2023.

Von Heiko Hoffmann